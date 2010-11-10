Мобильник не понравился

Формулировка «исправен, но не понравился» может стать основанием для обмена или возврата сотового телефона в магазин в течение двух недель после покупки. Соответствующее разъяснение на днях дал Роспотребнадзор.

Поводом стало выросшее количество жалоб на продавцов в салонах сотовой связи, которые отказывались менять телефоны на похожие модели или возвращать деньги в случае отсутствия аналога. Объяснялось это чаще всего тем, что сотовый телефон относится к классу технически сложных приборов бытового назначения и обмену не подлежит. Согласно разъяснению, сотовый телефон является товаром, входящим в категорию «средства радиосвязи». Эта категория подпадает под действие статьи закона «О защите прав потребителей», в которой говорится об обмене и возврате непродовольственной продукции.