Инвалидов повышение не касается
№ 44(234) от 11.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Соседке недавно исполнилось 80 лет. Теперь она получает увеличенную пенсию – базовая часть стала в два раза больше. А я после 80-летнего юбилея прибавки так и не дождалась. Почему? Ольга Кныш, инвалид I группы, Петрозаводск
По информации Пенсионного фонда РФ, нарушения здесь нет. Согласно действующему законодательству, инвалиды I группы изначально получают базовую часть пенсии в повышенном размере. Поэтому после достижения 80 лет увеличение для них не предусматривается.
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