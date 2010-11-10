Инвалидов повышение не касается

Соседке недавно исполнилось 80 лет. Теперь она получает увеличенную пенсию – базовая часть стала в два раза больше. А я после 80-летнего юбилея прибавки так и не дождалась. Почему? Ольга Кныш, инвалид I группы, Петрозаводск

По информации Пенсионного фонда РФ, нарушения здесь нет. Согласно действующему законодательству, инвалиды I группы изначально получают базовую часть пенсии в повышенном размере. Поэтому после достижения 80 лет увеличение для них не предусматривается.