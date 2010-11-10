Отняли пенсию?

Всю жизнь проработал инженером-строителем на производстве. Зарплата была выше средней. Соответственно, больше были и отчисления в Пенсионный фонд. Пенсию оформлял в 2009 году, по достижении 60 лет. Коэффициент, нужный для оценки заработка до 1991 года, получился равным 3,61. Однако при окончательном определении размера пенсии был учтен коэффициент 1,2. Получается, что у меня отняли пенсионный капитал? Константин Павлов, Новосибирск

Как сообщили в Пенсионном фонде РФ, нарушений тут нет. Согласно Закону №173-ФЗ «О тру-

довых пенсиях в РФ», 1,2 – максимальный коэффициент, который может быть учтен при расчете пенсии. В Минздравсоцразвития такой подход объясняют тем, что большинство граждан в СССР, получавших зарплату «выше среднего», превышали общий уровень не более чем на 20%. Исключение составляют те, кто трудился на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях: для них максимальный коэффициент может достигать 1,9.

В Думу неоднократно вносился законопроект, направленный на отмену ограничения или хотя бы повышение коэффициента с 1,2 до 2. Но его отклоняли уже в ходе первого чтения, всякий раз ссылаясь на дефицит бюджета Пенсионного фонда. К доводу о том, что этот дефицит можно преодолеть за счет выгодного гражданам изменения налоговых схем, думское большинство не прислушивается.