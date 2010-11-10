Призрак бюджетной революции

9 ноября в Общественной палате РФ прошли публичные слушания, посвященные подготовке к реализации знаменитого Закона №83-ФЗ, кардинально меняющего работу всей бюджетной сферы. Впервые в постсоветской истории школы, больницы и музеи будут самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование. В ходе слушаний выяснилось, что подготовку к этому переходу Минфин и Минэкономразвития провалили.

Как отметил глава комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества Иосиф Дискин, «бюджетная» тема с каждым днем становится все острее. До частичного вступления закона в силу осталось менее двух месяцев: с 1 января 2011 года на финансирование по новым правилам должны перейти все учреждения федерального уровня.

Несмотря на это, большинство жителей страны не проинформированы о сути реформы. Два самых важных документа – перечень услуг, которые будут оплачиваться государством, и норматив финансирования этих услуг – затеряны в недрах Минфина и Минэкономразвития. Пока их не видели даже в Общественной палате, не говоря уже о региональных школах, вузах и больницах. Критерии, на основе которых создавались эти нормы, тоже никому не известны. Разработчики ссылаются на некие «стандарты», которыми бюджетные учреждения пользуются сейчас. В реальности нечто подобное существует только в сфере здравоохранения, где созданы перечни медицинских манипуляций в случае конкретного заболевания. В системе образования стандарты есть только для начальной школы. О том, каким должно быть нормативное задание для музея, библиотеки или дома культуры, никто даже не имеет представления!

Между тем в самих учреждениях культуры ничего хорошего от новой системы не ждут. «Похожий опыт был в советское время, – рассказывает Людмила Калинина, заместитель генерального директора Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. – Тогда музеи делились на категории в зависимости от посещаемости и объемов фондов. Разрешалось перейти из одной категории в другую (по логике руководства страны, это означало повышение качества услуг), что влекло за собой и увеличение финансирования. Кончилось тем, что музеи стали иногда записывать в фонды вещи, нарушающие чистоту коллекции, – исключительно ради количества. Посещаемость раздувалась за счет «добровольно-принудительных» культпоходов для школьников и работников городских предприятий. Бывало и так, что музеи начинали «менять профессию» – например, в краеведческом ради привлечения посетителей устраивали выставки восковых фигур. В результате качество работы снижалось. Неужели сейчас хотят повторить тот нелепый эксперимент?»

Как отметила представитель Федерации независимых профсоюзов России Ольга Ольшанская, 99% нынешних руководителей бюджетных учреждений по новым правилам работать не готовы. Менеджерскими навыками большинство из них не обладают. Образования, необходимого для решения новых задач, у них тоже нет. И вряд ли появится: о том, как и чему учить, в законе и приложенных к нему документах нет ни слова. К тому же на обучение руководителей учреждений в бюджете будущего года не заложено ни копейки.

В ходе обсуждения в ОП заместитель директора Департамента бюджетной политики и методологии Минфина Татьяна Саакян заявила, что в 2011 году расходы на социальную сферу заложены на уровне 2010-го, а дополнительных трат реализация реформы не потребует. Это утверждение кажется по меньшей мере наивным.

Например, как заметила научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Музычук, каждому учреждению потребуется как минимум один юрист – хотя бы для того, чтобы отредактировать уставы в соответствии с новым законом. Такие специалисты в штате есть далеко не везде, а открывать новые ставки не на что. Кроме того, цены в 2011 году вряд ли останутся на уровне 2010-го. Наконец, как стало известно «АН», министр финансов Алексей Кудрин на одном из совещаний заявил, что денег «сверх лимита» госказна не даст. Мол, если возникнут проблемы, – решайте их за счет регионов и муниципалитетов.

«Так как в нищих бюджетах денег нет, учреждения вынуждены будут зарабатывать, отдавая приоритет платным услугам. Значит, качество выполнения услуг по социальному стандарту неизбежно упадет. Это элементарный экономический закон. Но в Минфине и Минэкономразвития нас не слышат», – говорит Иосиф Дискин.

Любопытно, что положения Закона №83-ФЗ члены Общественной палаты в целом поддерживают. Однако, по общему мнению, механизм реализации закона федеральными чиновниками, мягко говоря, не доработан. Поэтому ОП РФ требует от Минфина и Минэкономразвития, чтобы они наконец пошевелились – и начали готовить людей к работе по новым правилам, изыскали дополнительные средства, создали необходимые стандарты… Иначе реформа приведет к социальному взрыву, сравнимому с реакцией на монетизацию льгот.