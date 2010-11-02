Перерасчет в удобное время

Я работающая пенсионерка, имеющая право на ежегодный перерасчет выплат. В соответствии со временем назначения пенсии я каждый год в январе подавала заявление и с февраля получала прибавку. В конце 2009 года появилась информация о том, что с нового года перерасчет станет автоматическим. Поэтому в январе я в отделение ПФР не обратилась. Но перерасчет был сделан только с августа 2010‑го. Выходит, я лишилась денег, которые могла бы получать с февраля по июль?

С уважением, Г.Н. Иванова, Санкт-Петербург

Как разъяснили в Пенсионном фонде, из-за массового перерасчета пенсий в августе денежных потерь не произошло. Были учтены все страховые взносы, поступившие с момента последнего перерасчета, – в том числе и те, что поступили с февраля по июль 2010 года. При этом в Пенсионном фонде имели в виду, что ежегодный перерасчет пенсии с 1 августа может быть удобен не всем. Поэтому дату можно изменить, подав заявление в отделение ПФР по месту жительства. Увеличение в любом случае будет проводиться в автоматическом режиме.