Вычет для недостроя
№ 42(232) от 28.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Федеральная налоговая служба разъяснила порядок получения налогового вычета для граждан, вложивших средства в строительство индивидуального жилого дома.
Письмо ФНС России №ЯК‑37‑3/12611 от 5.10.2010 г. уточняет права граждан, решивших зарегистрировать право собственности на недостроенное жилье. Указано, что потенциальный новосел имеет право на вычет в сумме до 2 млн. рублей – так же, как и покупатель готового дома или квартиры.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес