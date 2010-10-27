Вычет для недостроя

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок получения налогового вычета для граждан, вложивших средства в строительство индивидуального жилого дома.

Письмо ФНС России №ЯК‑37‑3/12611 от 5.10.2010 г. уточняет права граждан, решивших зарегистрировать право собственности на недостроенное жилье. Указано, что потенциальный новосел имеет право на вычет в сумме до 2 млн. рублей – так же, как и покупатель готового дома или квартиры.