Двойка за сочинение

На днях в Государственной думе прошли публичные слушания по проекту закона «Об образовании», который планируется принять в будущем году. Это фундаментальный документ, который должен закрепить основные принципы работы российской образовательной системы. Вердикт экспертов был однозначным: с поставленной задачей в Минобрнауки не справились.

Никто не сомневается, что новый закон об образовании России необходим. Тот, что действует сегодня, был принят 18 лет назад. На сегодняшний день количество внесенных в него поправок превысило изначальный объем документа. Кроме того, специалисты давно говорили, что закон об образовании должен быть интегративным – то есть включающим в себя все аспекты образовательного процесса: от посещения детского сада до защиты докторской диссертации. «Авторский коллектив», в который почему-то вошли исключительно представители министерств и ведомств (включая Минобороны и Минсельхоз), представил на рассмотрение «опус» в 500 страниц, разобраться в котором не смогли даже маститые эксперты.

«Я так и не понял, каким целям должно служить российское образование, – говорит Игорь Ильинский, ректор Московского гуманитарного университета, член Союза ректоров России. – У разработчиков получился не закон, а сборник невнятных инструкций!»

«В проекте много очевидных ляпов, – комментирует Виктор Шудегов, заместитель руководителя Комитета по образованию Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – Например, правило, согласно которому любой желающий может получить школьное образование на родном языке своего региона. Сегодня в национальных республиках нет ни программ, ни учебников, ни педагогов, готовых вести алгебру и физику на чеченском или удмуртском. Да и ЕГЭ в любом случае сдается на русском языке. Нелепым выглядит и предложение финансировать вузы в зависимости от того, каков средний балл по ЕГЭ среди поступивших первокурсников. Если следовать этой логике, региональные институты, принимающие «середнячков», денег из госказны почти не получат».

Единственное, что в документе прописано четко, – стремление окончательно закрепить в стране введенные в последние 10 лет новшества: ЕГЭ, подушевое финансирование в школах, Болонскую систему высшего образования (с разделением на бакалавриат и магистратуру). Но то, как именно это собираются сделать, вызывает недоумение. Яркий пример – перестройка системы высшего образования. По планам разработчиков, учебные заведения со статусом институтов смогут готовить исключительно бакалавров и специалистов. Пятилетнее образование (бакалавриат плюс магистратура) можно будет получить только в университетах – причем далеко не во всех: каждый год право готовить магистров планируется распределять среди этих учебных заведений по конкурсу. Академии, которых сегодня в России больше сотни, документ относит к непонятным «учреждениям дополнительного образования».

«Меня тревожит то, что из законопроекта исчезло понятие начального профессионального образования, которое дают ПТУ, – говорит Владимир Исаков, вице-президент Торгово-промышленной палаты. – Несмотря на сложившийся стереотип, сегодня эти учебные заведения готовят специалистов-рабочих на приличном уровне. Российская экономика серьезно в них нуждается».

Проект вступает в противоречие с положениями закона №83‑ФЗ «О статусе бюджетных учреждений», который дает школам и вузам право самостоятельно зарабатывать средства и распоряжаться ими. Новый закон «Об образовании» подразумевает детальную регламентацию работы любого учебного заведения и строгий контроль со стороны госчиновников.

«Я как ректор негосударственного вуза заявляю: для нас это обернется катастрофой! – говорит Игорь Ильинский. – Наша деятельность во многом предпринимательская. Она требует гибкой тактики ведения дел. А по закону получается, что мной будет командовать чиновник, вооруженный типовой инструкцией».

«Нормативные акты, которые действуют сегодня и являются основой представленного на обсуждение проекта, не выдерживают никакой критики. Закреплять их в документе федерального уровня нельзя, – уверен Александр Абрамов, член-корреспондент Российской академии образования. – Нам нужен не закон, а программа вывода российского образования из той катастрофической ситуации, в которую его загнали нововведения последних лет». Только законопроект, увы, писали те же люди, которые «загоняли» отечественное образование. И «на скаку» эти «наездники» вряд ли расслышат соображения ученых. Так что в Госдуму с высокой вероятностью уйдет законопроект, в который после общественных слушаний внесут лишь «косметические» правки.