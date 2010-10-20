Экзамен для рабочего места

Минздравсоцразвития России подготовило проект приказа, устанавливающего новый порядок аттестации рабочих мест по условиям труда. По мнению специалистов, «свежие» правила могут повредить системе, которая более или менее успешно работает свыше 10 лет.

Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ, аттестация рабочих мест раз в пять лет обязательна для всех организаций независимо от формы собственности. Для ее проведения работодатели привлекают двух «помощников». Это различные лаборатории, которые проводят замеры вредных факторов (например, шумового воздействия, загрязнения воздуха, температуры в помещении), и фирмы, оформляющие необходимые документы по аттестации. Лаборатории должны получать аккредитацию в региональных отделениях «профильной» структуры Роструда. Организации, работающие с бумагами, считаются обычными коммерческими конторами. Никаких специальных разрешений на работу им не нужно. Сегодня в России на этом рынке работают тысячи фирм. По словам генерального инспектора труда профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергея Храмова, в этой сфере крутятся огромные деньги. Оформление аттестационных бумаг на одно рабочее место стоит около 3 тыс. рублей для офисов и более 8 тыс. руб. для производственных предприятий.

По мнению специалистов Минздрава, нужно существенно сократить число компаний, которые помогают оформлять аттестационные документы. Согласно проекту приказа, участвовать в аттестации смогут только фирмы, получившие аккредитацию в Минздравсоцразвития. В министерстве считают, что это повысит объективность комиссий, так как у работодателей снизятся шансы привлечь к работе «прикормленную» структуру с сомнительным качеством работы. Между тем специалисты по охране труда смысла в подобных переменах не видят.

«Результатом всех этих перестановок станет не борьба с «левыми» конторами, а допуск к работе исключительно «своих», – считает Герман Трушин, руководитель испытательной лаборатории аттестации рабочих мест Санкт-Петербургского НИИ охраны труда. – Я предполагаю, что у нас в Петербурге вместо сотни организаций аккредитацию получат 2–3. Кроме того, спрос на услуги таких фирм очень высок. Если их число начнет падать, сразу же снизится и качество оценки рабочих мест. Логичнее было бы не создавать аккредитационное «сито», а организовать эффективный контроль за теми, кто уже сейчас действует на этом рынке».

Еще одно новшество – изменение состава аттестующей комиссии. Теперь в нее должны обязательно входить не только представители компании-работодателя, но и члены профсоюза.

«Появление такой нормы я горячо приветствую, – комментирует Сергей Храмов. – Но в приказе обязательно должна быть оговорка:нужно, чтобы в комиссию входил представитель именно того профсоюза, который отстаивает интересы работника, занимающего конкретное рабочее место. Иначе работодателям будет легко создать «карманные» структуры, которые согласятся с чем угодно. Надеюсь, этот нюанс будет учтен».