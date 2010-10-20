Сокращение со знаком плюс

Недавно Президент РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное оптимизации численности госслужащих. Выступавший на совещании министр финансов А. Кудрин заявил, что график и порядок сокращения чиновников подготовлены, согласованы с министерствами и ведомствами, и уже в 2011 году госслужащих федерального и регионального уровня станет меньше на 5% (примерно 25 тыс. человек). В течение следующих двух лет планируется довести число сокращенных до 100 тыс. человек, что позволит сэкономить в госбюджет 43 млрд. рублей.

Болезни роста

О необходимости уменьшить армию «государевых людей» впервые упомянул еще в 2006 г. тогдашний президент В. Путин. Однако правовых механизмов, которые обеспечили бы это сокращение, создано не было. В итоге за четыре года число госслужащих в России и расходы на их содержание увеличились. Исключением стал лишь рубеж 2008–2009 годов, когда «оптимизатором» выступил финансовый кризис. Без всяких указаний «сверху» региональные администрации провели масштабные сокращения. В Татарстане и Алтайском крае в начале 2009 г. остались без работы 10% региональных госслужащих, в Ульяновской области сокращение составило 20%, в администрации Нижегородской области работников стало меньше на 100 человек. Но потом их количество стало постепенно восстанавливаться.

Рост числа госслужащих обусловлен множеством факторов. По словам заместителя директора Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, реформа местного самоуправления привела к тому, что армия муниципальных чиновников пополнилась на 200 тыс. человек, получивших должности в администрациях городских и сельских поселений. Они полностью подчиняются главе муниципального района и практически не имеют денег и полномочий. Зато забирают львиную долю и без того тощего бюджета на собственное содержание. К росту числа госслужащих привело и внедрение «электронного правительства» (хотя, по задумке его разработчиков, число чиновников должно было как раз уменьшиться). Министерства и ведомства немедленно потребовали новых ставок для системных администраторов и сотрудников, координирующих электронный документооборот. Наконец, у губернаторов нет законодательно закрепленной обязанности тратить появившиеся после сокращений средства на нужды территории.

«Часто бывает так, что высвободившаяся сумма решением региональной думы, утверждающей бюджет, по-прежнему отводится на содержание госаппарата, – говорит Игорь Зотов, депутат Тульской областной думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». – Поэтому расходы, несмотря на идущие кое-где сокращения, не только не падают, но и растут. Например, по итогам 2009 года число госслужащих регионального уровня в среднем по стране сократилось на 4%, а расходы на их содержание стали на 6% больше».

Выбор пути

По мнению президента Фонда поддержки законодательных инициатив Григория Томчина, оптимизацию госаппарата центр начинает не с того конца. Прежде всего пересмотру надо подвергнуть административные регламенты, в которых расписывается порядок работы чиновников и их функции.

«Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству этих документов – соответственно, и по количеству чиновников, которые выполняют прописанные там действия, – поясняет Томчин. – В нашей стране сейчас действует 850 регламентов. Тогда как, например, в Сингапуре, где система госуправления признана самой эффективной в мире, всего 56. Нужно тщательно пересмотреть эти документы, убрать из них дублирующие функции. А также активнее развивать предоставление услуг в электронном виде. Тогда в большом числе госслужащих отпадет необходимость, и никакой насильственной «чистки» проводить не придется».

По мнению экспертов, оптимизации нужно подвергать не только исполнительные, но и законодательные органы. Позитивный опыт в стране уже есть. Например, как рассказал Игорь Зотов, в Тульской областной думе из 48 депутатов только 18 работают на так называемой освобожденной основе (то есть получают за свою работу заработную плату из бюджета). Остальные в течение последних двух лет от такого статуса добровольно отказались, получая доходы из других источников. В результате планируемый бюджет 2011 г. «подрос» на сумму около 100 млн. руб., за счет которых, как уже решено, будут увеличены социальные расходы.