Матерям начислят капитал к рождению

На днях правительство одобрило законопроект «О дополнительных мерах господдерж­ки семей, имеющих детей». В нем сказано, что гражданка России, родившая или усыновившая второго или любого последующего ребенка с 0 часов 1 января 2007 года, сможет начать распоряжаться 250 тысячами рублей с 1 января 2010 года.

После того как женщина подтвердит, что у нее в семье появилось прибавление, - деньги автоматически переведут на ее лицевой счет территориального отделения Пенсионного фонда. А на руки вместо денег выдадут сертификат. Чтобы его получить, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и написать соответствующее заявление. С собой надо взять паспорт и свидетельства о рождении всех детей.

Как только ребенку исполнится три года, мамам предстоит решить, как распорядиться деньгами. Варианта три: приобретение жилья, оплата образования детей или пополнение пенсионного накопления матери. Можно всю сумму пустить на какой-нибудь один из трех этих проектов либо разбить на части.

Чиновники пообещали, что в 2010 году материнский капитал будет больше, чем 250 тысяч рублей, но на процент инфляции. Разработчики также позаботились о том, чтобы на эти день­ги не ложилось налоговое бремя, т.е. налоги вычитать не будут.

Если в течение трех лет после рождения малыша мать лишили родительских прав или, не дай бог, она умерла, то ее капиталом сможет распорядиться отец, опекун. В случае же потери обоих родителей деньги поделят поровну между детьми.

Теперь законопроект должны утвердить в Государственной Думе, возможно, депутаты внесут какие-то коррективы. Но, скорее всего, они будут незначительными.