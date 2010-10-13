От многофункциональных центров к электронному правительству

В Кировском районе Ростова-на-Дону открылся Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В столице ЮФО начинает работу целая сеть МФЦ, целью развития которой станет переход к «электронному правительству».

О том, чтобы к 2015 году в соответствии со Стратегией развития информационного общества в стране перевести все государственные услуги в электронный вид, заявил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Создание «электронного правительства» сегодня является приоритетным направлением в работе администрации Ростовской области.

Получение государственных и муниципальных услуг в МФЦ проще, доступнее и быстрее. На смену обычной очереди, которая была для россиян источником отрицательных эмоций, приходит электронная, где ожидание занимает всего несколько минут. Кроме того, создание таких центров помогает еще и в борьбе с коррупцией. Ведь работа с документами становится более прозрачной, а рынок посреднических услуг постепенно ликвидируется. До конца 2011 г. во всех территориях донского края работа по созданию центров должна быть завершена.

Как отметил на открытии МФЦ в Кировском районе Ростова-на-Дону заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, центр работает по так называемому европейскому типу. И кардинально отличается от американского, подразумевающего концентрацию всех организаций в одном здании. Намного проще зайти в тот МФЦ, который расположен неподалеку от своего дома или работы, чем съежаться со всего города в один-единственный центр.

– Многофункциональные центры действуют уже в 10 муниципальных образованиях Дона, – подчеркнул Виктор Гончаров. – МФЦ – один из элементов «электронного правительства». Следующим шагом в этом направлении станет создание электронной карты жителя Ростовской области, которая со временем появится у каждого жителя донского края. Многие банки изъявили желание стать инвесторами этого проекта.

Переход к «электронному правительству» в перспективе позволит гражданам получить доступ к госуслугам при помощи домашнего компьютера. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже сообщил, что донской край просто обязан стать лидером в этом направлении.