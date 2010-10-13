Цена бесплатной медпомощи
№ 40(230) от 14.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2011 год. Нормативы финансовых затрат по сравнению с 2010 г. остались прежними.
В документе определяется стоимость каждой услуги, которая будет оплачиваться из бюджета. Например, на вызов бригады «Скорой» государство выделяет 1710 руб., сутки лечения в стационаре обойдутся госказне в 1380 рублей. Самой дешевой остается консультация специалиста в поликлинике, которая стоит 218 рублей.
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