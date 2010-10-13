Бывшим военным повысят гражданские пенсии

На днях глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова внесла на рассмотрение Госдумы РФ проекты законов «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» и «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Они предусматривают повышение пенсий бывшим военнослужащим.

Но изменения коснутся не всех бывших военных. А лишь тех, кто уволен с военной службы после 1 января 2002 г. и не имеет права на военную пенсию за выслугу лет и по инвалидности. Таких набирается около 200 тысяч человек. По пенсионному законодательству люди, проходившие военную и приравненную к ней службу, но не имеющие права на «военную» пенсию за выслугу лет и по инвалидности, имеют право на трудовую пенсию по старости.

Годы, когда они тянули армейскую лямку, теперь засчитываются в страховой стаж. Но с 1 января 2002 г. размер трудовой пенсии определяется с учетом не только размера стажа и заработной платы, но и страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд. А поскольку военнослужащие не являются страхуемой категорией граждан, то с их денежного довольствия не уплачиваются страховые взносы (их пенсионное обеспечение производится за счет средств федерального бюджета). Из-за этого расчетный пенсионный капитал, на основе которого рассчитывается размер пенсии, у них ниже, чем у «гражданских» с аналогичным стажем.

Теперь эта явная несправедливость должна быть устранена. Пенсионному фонду РФ в 2011 г. будут выделены средства из федерального бюджета для включения в расчетный пенсионный капитал бывших военных, на основе которого и будет рассчитываться страховая часть трудовой пенсии по старости.