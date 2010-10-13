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Свистать все наверх!

Как поднять местные бюджеты?

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Свистать все наверх!

Принято считать, что большинство российских городов и районов живут за счет «перекачки» средств сверху вниз: из госказны в областные бюджеты, оттуда – в райцентры и поселения. Но «верхи» платят далеко не за все. На решение огромного количества проблем муниципалитеты должны искать средства самостоятельно. Основной источник доходов для них – налоговые поступления. Но использовать этот источник федеральные и региональные власти позволяют крайне скупо.

Собрал? Отдавай!

По словам депутата Госдумы (фракция «Справедливая Россия»), члена Комиссии по бюджету и налогам Госдумы Валерия Гартунга, сегодня большинство муниципальных районов вынуждены отдавать в вышестоящие бюджеты 70% собранных налогов. Такая ситуация сложилась за последние пять лет в ходе бюджетной реформы и реформы местного самоуправления. Сейчас на местах остается лишь 10% от налога на имущество организаций вместо прежних 50%. Региональный бюджет полностью забирает налог на прибыль (раньше в местной казне оставалось около 30%). Сильнее всего пострадал основной источник местных доходов – налог на доходы физических лиц (всем известные 13% от заработной платы). Прежде он полностью поступал в распоряжение местной администрации, сегодня главам районов оставили меньше половины.

Между тем обязательств у местных властей – хоть отбавляй. На свои деньги муниципалитеты должны ремонтировать дороги, модернизировать котельные и теплотрассы, обновлять парк общественного транспорта. Не так давно федеральный бюджет переложил на районы финансирование стимулирующей части в фонде оплаты труда педагогов. А региональные, в свою очередь, «открестились» от трат на строительство детских садов и платы за Интернет для школ, библиотек и больниц. Неизбежный дефицит покрывается за счет субвенций и субсидий, выделяемых на конкретные цели (зарплату, коммунальные услуги, социальные выплаты), и безадресных дотаций, которых хватает только на «латание дыр».

«С одной стороны, такие действия отвечают логике властной вертикали: все основные финансовые полномочия концентрируются «в верхах», – рассуждает руководитель Центра экономики федеративных отношений Института экономики РАН Сергей Валентей. – Но в результате местные чиновники теряют заинтересованность в том, чтобы вкладываться в развитие своих территорий. Бедные районы знают, что им в любом случае спустят дотацию на самое необходимое. А богатым зарабатывать невыгодно: деньги так или иначе отберут».

Голая ответственность

Как рассказал «АН» Александр Дерюгин, заместитель генерального директора Центра фискальной политики, который занимается исследованиями в области межбюджетных отношений, положение усугубляется несовершенством бюджетного законодательства. Например, руководство субъектов не вправе проводить гибкую политику, временно снижая процент налоговых отчислений в региональный бюджет для наиболее проблемных районов. Льготу разрешается ввести только для всех сразу, в результате чего область или край мгновенно потеряют миллионные отчисления от богатых муниципалитетов. Итогом становится резкое различие в уровне жизни на территории региона. Например, в Красноярском районе Астраханской области годовой доход на душу населения составляет 4 млн. рублей. Это в четыре раза больше, чем в соседнем Володарском.

«Поселку Красный Яр повезло – у них «Газпром» завод построил, – говорит глава Володарского района Батыршин Худиев. – А у нас сотни жителей работают за пределами района, платят налоги на стороне. Но ребенка в детсад они ведут у нас! Только за счет дотаций и держимся».

Несмотря на то что муниципалитеты научились кое-как выживать, получить свои и без того копеечные доходы им крайне сложно. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и также полностью отданный муниципалам земельный налог относятся к числу самых «несобираемых». Задолженность плательщиков копится годами. При этом никаких рычагов воздействия на должников муниципалы не имеют.

«В январе 2009 года долг районных предприятий по НДФЛ составлял 3 миллиона, в мае этого года – уже 18, – говорит глава Опаринского района Кировской области Вячеслав Наволоцкий. – Собственники дробят свои фирмы и банкротят одну за одной. А я могу их только уговаривать. Обращения в прокуратуру и к губернатору с просьбой дать дополнительные полномочия результатов пока не имели. Никто не понимает: нереально работать в ситуации, когда, кроме ответственности, у тебя ничего нет…»

Курьезный аргумент

Районным чиновникам приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы найти средства. Например, в Володарском районе Астраханской области решили пополнять бюджет за счет штрафов… с владельцев крупного рогатого скота. Жители не раз жаловались, что коровы средь бела дня бродят по поселковым улицам, объедают газоны и деревья. Теперь провинившихся буренок отводят на специальные «штрафстоянки». Чтобы забрать корову, хозяин должен заплатить 300 рублей. По словам главы района, на вырученные деньги в райцентре разбили несколько клумб и собираются красить фасады.

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