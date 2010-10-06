Перестановки в защите

Российскую адвокатуру в скором времени ждут масштабные перемены. Об этом сообщил министр юстиции Александр Коновалов. По словам главы Минюста, предложения, которые ведомство в ближайшее время представит на рассмотрение депутатам, – «серьезные и в чем-то революционные».

Юрист без диплома

Как рассказал «АН» советник президента Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Александр Муранов, российская система оказания юридической помощи гражданам давно нуждается в переменах. Сегодня за качество работы большого количества юристов, которые дают советы в консультациях и выступают в судах, не поручится никто. Наряду со специалистами, имеющими квалификацию адвоката, юридические услуги предоставляют многочисленные консалтинговые фирмы, готовые делать любую работу: и составлять завещания, и выступать в уголовном процессе.

Принципы деятельности адвокатов и консалтинговых фирм разительно отличаются. Адвокаты должны подчиняться специальному федеральному закону и нормам, установленным профессиональным сообществом через систему региональных палат ФПА. Чтобы стать адвокатом, нужно сдать специальный экзамен. Консалтинг, напротив, считается обычной предпринимательской деятельностью. Специальных лицензий фирмам и «одиночкам» получать не требуется. За качеством работы таких контор никто не следит. Получается, что оказывать юридическую помощь в России можно даже без диплома о профильном образовании.

По словам известного юриста Генри Резника, существующая безнаказанность сводит на нет все попытки повысить качество юридической помощи в стране. «За семь лет действия закона «Об адвокатуре…» были отозваны лицензии у нескольких тысяч специалистов, нарушивших правовые и этические нормы профессиональной деятельности, – приводит пример Резник. – Но все эти люди ушли в консалтинговые фирмы и продолжают морочить головы клиентам».

Минюст в ходе реформы планирует наделить адвокатов исключительным правом представлять интересы граждан в судах (по меньшей мере высших инстанций или по определенным типам дел). В идеале это должно привести к тому, что доступ в самый важный сегмент юридической помощи получат только специалисты, отвечающие и перед законом, и перед профессиональным сообществом. К слову, эта мера прямо перекликается с положениями «зависшего» законопроекта «Об оказании квалифицированной юридической помощи населению», который хотели внести в Госдуму еще в 2008 году. В нем предлагается разрешить оказание любых юридических услуг (в том числе и консультативных) только аттестованным адвокатам, нотариусам и патентным поверенным.

Второе направление реформы – повышение качества работы адвокатского сообщества. Для этого предлагается установить для адвокатов специализацию по трем направлениям – гражданскому, уголовному, арбитражному (по разбору споров с участием юридических лиц). Вместо «универсального» квалификационного экзамена Минюст хочет ввести три отдельных испытания. Прохождение каждого из них даст право работать только в одной сфере. Вместе с этим планируется расширить полномочия региональных палат ФПА по контролю за адвокатской деятельностью.

Недоступное качество

Эксперты уверены: предложенные Минюстом меры необходимы, но недостаточны. Сегодня услуги квалифицированного специалиста по карману далеко не всем, но реформа эту проблему сейчас никак не решает. По действующему законодательству бесплатный адвокат полагается только подозреваемым по уголовным статьям. Консультации за госсчет полагаются лишь нескольким категориям граждан – например ветеранам войны. Предложения распространить это право на всех малоимущих граждан отклика в Минфине не имели.

По мнению депутата Государственной думы (фракция «Справедливая Россия») Михаила Емельянова, в рамках реформы адвокатуры можно было бы сделать ряд важных шагов. Например, существенно повысить гонорар «бесплатных» адвокатов. Сегодня выплата из госказны составляет 300 руб. за день работы. Очевидно, что высококвалифицированные специалисты предпочитают трудиться в частном секторе, где минимальная цена составляет 1,2 тыс. рублей за день. Также разработчики пока не захотели последовать опыту некоторых зарубежных стран. К примеру, в Голландии государство устанавливает фиксированную цену на самые востребованные услуги адвокатов. В Германии работу юриста при необходимости часто оплачивает страховая компания, с которой можно заключить специальный договор.

«Я думаю, что решение финансовых проблем в этом секторе – дело времени, – рассуждает Александр Муранов. – Поставленные задачи слишком масштабны для того, чтобы государство справилось с ними моментально. Сейчас главное – установить единые правила оказания юридических услуг, сделав акцент на ответственности за их качество. Только после этого можно будет двигаться дальше».