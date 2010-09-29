Бронь за счет фирмы

Федеральная служба по тарифам разработала Тарифное руководство, регламентирующее порядок установления платы за пассажирские перевозки по железной дороге. Документ вступает в силу с 1 октября.

При приобретении билета гражданин должен платить только стоимость, обозначенную в тарифной сетке. Сборы за оформление и бронирование (если речь не идет о коммерческих кассах) теперь незаконны. В тариф не включаются услуги проводников – выдача белья, предоставление чая и кофе. Эти услуги оказываются за отдельную плату по желанию пассажира.

Также с 1 октября начнут действовать правила, устанавливающие уровень наценок и скидок к тарифам в октябре–декабре 2010 года. В период до 24 декабря цены снизятся на 10%. Ближе к новогодним праздникам они подрастут. 27–28 декабря билеты будут стоить на 15% дороже базового уровня. 29–30 декабря – на 20%. К началу 2011 года произойдет возврат к обычным тарифам.