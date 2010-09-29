Аптекари ждут перемен

На днях Минздравсоцразвития опубликовало приказ «Об изменении видов аптечных учреждений». Вместо привычного россиянам деления на центральные, городские, районные, сельские аптеки появляется всего три вида аптечных организаций, «рассортированных» по размеру и охвату населения: собственно аптека, аптечный пункт, аптечный киоск. Не грозит ли это исчезновением или реорганизацией привычных «точек»?

«Рядовым гражданам бояться нечего, – объяснил «АН» руководитель профсоюза провизоров России Александр Вандышев. – Внешней стороны деятельности аптек изменения не коснутся. Закрытия организаций не ожидается, ограничения в ассортименте также не вводятся. Словом, дальше переименования дело не пойдет».

Тем не менее, по мнению Вандышева, появление такого приказа (пусть даже и практически бесполезного) – хороший знак. Он свидетельствует о том, что государство наконец начало обращать внимание на аптечную сферу, которая сейчас находится в состоянии полной разрухи.