Аптекари ждут перемен
№ 38(228) от 30.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
На днях Минздравсоцразвития опубликовало приказ «Об изменении видов аптечных учреждений». Вместо привычного россиянам деления на центральные, городские, районные, сельские аптеки появляется всего три вида аптечных организаций, «рассортированных» по размеру и охвату населения: собственно аптека, аптечный пункт, аптечный киоск. Не грозит ли это исчезновением или реорганизацией привычных «точек»?
«Рядовым гражданам бояться нечего, – объяснил «АН» руководитель профсоюза провизоров России Александр Вандышев. – Внешней стороны деятельности аптек изменения не коснутся. Закрытия организаций не ожидается, ограничения в ассортименте также не вводятся. Словом, дальше переименования дело не пойдет».
Тем не менее, по мнению Вандышева, появление такого приказа (пусть даже и практически бесполезного) – хороший знак. Он свидетельствует о том, что государство наконец начало обращать внимание на аптечную сферу, которая сейчас находится в состоянии полной разрухи.
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