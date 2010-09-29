Локальное потепление

На днях в северных, сибирских и дальневосточных регионах России начался отопительный сезон. Скоро придет очередь центральных областей. Чиновники всех уровней отчитались о полной готовности котельных и трубопроводов к интенсивной работе в зимний период.

Как уверяют эксперты, в словах «котельные готовы к сезону на 100%» есть немалое лукавство. Большинство котельных и ТЭЦ в стране сегодня производят тепло, что называется, из последних сил. Значительная часть теплоснабжающего оборудования в регионах выработала свой ресурс уже несколько десятилетий назад. Внимание на проблему в 2009 г. обратил даже премьер Владимир Путин. На одном из посвященных реформе ЖКХ совещаний он сообщил, что износ котельных по стране в среднем составляет 55%, и дал указание исправить ситуацию.

Спустя год положение только ухудшилось. Пензенская, Калужская, Архангельская области встречают зиму с котлами и трубами, изношенными более чем на 70%. В Башкортостане в любой момент могут выйти из строя две трети теплоснабжающих «точек». Благополучно на этом фоне смотрится Воронежская область, где свое отработало 30% оборудования.

Рядовым россиянам такое положение каждую зиму аукается неизменными авариями – которые тем не менее в официальные сводки не попадают!

«Российское теплоснабжение сегодня живет по принципу «скандалы есть – аварий нет», – комментирует Василий Поливанов, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение». – По официальным параметрам, аварией считается нештатная ситуация на магистральном трубопроводе, с которой не удалось справиться за 36 часов. Наши мастера научились ликвидировать проблемы меньше чем за сутки, и официальные сводки остаются чистыми. Например, по итогам прошлого отопительного сезона Петербург оказался одним из лучших – ни одной аварии. О том, что за зиму случилось полторы тысячи прорывов, не написали нигде. Той же зимой случилась авария во Владимире. Дырку на магистральной трубе залатали за 16 часов. За это время замерзли почти все отходящие от нее периферийные трассы. И таких случаев очень много».

Ветхость труб и котельных жители страны ощущают и на своих кошельках. Почти в каждом субъекте Федерации огромное количество котельных работает больше трех десятков лет по устаревшим технологиям и на самом дорогом топливе – мазуте и угле. «Чем старше котельная, тем больших расходов при эксплуатации она требует, – поясняет независимый эксперт в сфере ЖКХ Максим Белоцкий. – Львиная доля этих расходов закладывается в тариф для населения. Кроме того, значительная часть тепла из-за ветхих труб теряется при транспортировке. И порой россиянам приходится платить за отопление улиц».

Федеральный аргумент Надежда на выход из тупиковой ситуации появилась в конце июля этого года. Тогда Президент РФ подписал закон «О теплоснабжении», который «висел» в Госдуме долгих семь лет. Там появилась строчка о создании специальной структуры, которая будет координировать «тепловую» политику на государственном уровне. Скорее всего, создадут специальное подразделение Минэнерго. Сейчас этот вопрос взял под свой личный контроль вице‑премьер Игорь Сечин. Ждем результатов.

Как пояснил «АН» вице-президент Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» Григорий Скольник, подобный результат закономерен прежде всего потому, что за теплоснабжение на федеральном уровне никто не отвечает с момента развала СССР. В структуре Минрегионразвития, которое взяло на себя часть обязательств советского Министерства жилищно-коммунального хозяйства, соответствующего подразделения нет. Ответственность (а заодно и финансирование) полностью переложили на регионы и муниципалитеты. Им, в свою очередь, эффективно управлять теплосетями не дает система, которая сложилась в ходе реформы ЖКХ. Согласно ее положениям, теплоснабжающие организации стали частными фирмами, которые работают «в связке» с местными властями.

«Этот принцип закрыл все возможности для модернизации сетей, – комментирует Олег Михеев, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – Теплоснабжающие организации работают на принципе софинансирования: часть средств вкладывают сами, часть добавляет муниципалитет. Причем добавляет ровно столько, чтобы котельная работала. Если частник начнет изыскивать дополнительные средства на модернизацию, часть из казны ему резко сократят. Вот и ответ на вопрос, почему никто не хочет ничего ремонтировать».