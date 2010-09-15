«Скорая» превращается…

Минздравсоцразвития обнародовало Приказ от 02.08.10 №568н «О внесении изменений в Порядок оказания скорой медицинской помощи».

Согласно приказу, неотложка переходит в подчинение стационарных лечебных учреждений. Привычные подстанции «Скорой» заменят на создаваемые при больницах отделения экстренной медицинской помощи с прикрепленными к ним выездными бригадами. Врачи отделения должны будут оказать необходимую помощь пациенту и после этого принять решение о том, куда направить больного для последующего лечения.