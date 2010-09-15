Льготников ждут в Пенсионном фонде

Все отделения Пенсионного фонда России продолжают прием заявлений от федеральных льготников, желающих с 1 января 2011 г. перейти от натуральных льгот к денежной выплате (или совершить обратный обмен). Определиться с выбором граждане должны до 1 октября.

Денежный эквивалент соцпакета будет равен 705 руб. 10 коп., в котором 627 руб. составляет стоимость дополнительных медицинских услуг, 78 руб. – компенсация за проезд в общественном транспорте. В апреле ожидается индексация выплаты. Можно заменить форму предоставления либо всей господдержки, либо одной части – «медицинской» или «транспортной». Порядок распространяется на участников ВОВ, ветеранов боевых действий, блокадников, инвалидов (в том числе инвалидов детства).