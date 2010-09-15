Детсад в шаговой доступности
№ 36(226) от 16.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Роспотребнадзор утвердил новые Санитарные нормы и правила для детских дошкольных учреждений. Документ вступает в силу 1 октября.
Открывать новые садики теперь разрешено в пристройках к жилым домам, а также совмещать в одном здании сад и школу. Придется считаться и с нормами доступности садиков. Расстояние от подъезда до дошкольного учреждения должно быть не более 300 м в жилом массиве с многоэтажной застройкой, не более 500 м – в небольших населенных пунктах с преобладанием одно- и двухэтажных домов, до 1 км – в малонаселенных сельских районах. Также инспектора Роспотребнадзора будут более строго обращать внимание на количество детей в группах. Число ровесников в одной группе не должно превышать 15 человек.
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