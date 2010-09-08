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ФСС чувствует фальшь

Поддельные больничные листы ощутимо бьют по бюджету ведомства

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]

ФСС чувствует фальшь

На днях руководство Фонда социального страхования (ФСС России) заявило о намерении кардинально изменить механизм выдачи пособий по больничным листам. Главной целью перемен провозглашена борьба с фальшивыми больничными, оплата которых ежегодно «съедает» миллионы рублей из бюджета ФСС.

По данным Минздравсоцразвития, ежегодно в России оплачивается 30 млн. «бюллетеней». Независимые эксперты подсчитали, что каждый десятый из них – поддельный. Глава Фонда Сергей Афанасьев предположил: причина – в том, что ФСС сегодня практически лишена доступа к этим документам. Бухгалтерия учреждения не всегда способна выявить подделку, а Фонду отведена роль кассы, перечисляющей деньги в учреждение на основании предоставленных бухгалтерией данных. Сегодня в руки сотрудников ФСС больничные листы попадают только во время выездных проверок, которые проводятся раз в три года.

Для преодоления этой ситуации Фонд хочет существенно расширить свои полномочия. ФСС собирается полностью взять на себя расчет и выплату пособия. Таким образом он сможет контролировать подлинность каждого предъявленного к оплате бланка. Бухгалтерам оставляют функцию «передаточного звена». Они будут проверять правильность заполнения бланка и отправлять больничный лист в ФСС, прикладывая к нему сведения о заработке и стаже, а также реквизиты для перечисления средств работнику.

Окончательно перейти на новую схему в ФСС планируют к 2013 году. Однако к этому механизму уже сейчас возникает масса вопросов. Например, лишь в 70% организаций сотрудники имеют зарплатные банковские карты (а значит, и персональные счета, куда ФСС хочет переводить средства). Как будут выплачиваться пособия по нетрудоспособности тем, кто получает деньги в кассе, пока неизвестно. Также непонятно, как будет проверяться подлинность бланков и сколько времени это займет. Не получится ли так, что выплаты придется ждать по несколько месяцев?

«Расширение функций ФСС на борьбу с фальшивыми больничными никак не повлияет, – уверен Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. – Порядок в этой сфере могут навести только правоохранительные органы. ФСС всего лишь пользуется благовидным предлогом, чтобы раздуть штат!»

По мнению Старченко, усложнение механизма оплаты может привести к тому, что люди перестанут обращаться за больничными листами и будут переносить болезнь на рабочем месте. Правда, для ФСС это опасение вряд ли будет препятствием. Чем меньше больничных, тем больше Фонд сумеет сэкономить. А за здоровье нации отчитывается совсем другое ведомство…

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