Зачем Скрынник лжет президенту?

На днях во время выездного заседания Госсовета в Саратове президент Дм. Медведев поинтересовался у министра сельского хозяйства ценами на хлеб. В ответ глава Минсельхоза Елена Скрынник продемонстрировала несколько батонов, купленных в разных регионах страны. По ее словам, стоимость хлеба в России колеблется от 10 до 13 рублей. Довольный президент кивнул и похвалил Минсельхоз за работу. Между тем миллионы россиян, увидевших этот сюжет в новостях, возмутились: в подавляющем большинстве регионов дешевле чем за 15 рублей хлебушка не купить.

В своем «показательном выступлении» г-жа Скрынник упомянула четыре региона: Татарстан, Московскую, Саратовскую и Мурманскую области. Как выяснили «АН», слова министра соответствовали действительности лишь отчасти. Например, в Мурманске действительно продается хлеб по 10 рублей. Правда, купить его можно только в социальных магазинах, которых на весь город всего пять. Причем низкие цены там держатся за счет дотирования из муниципальной казны. На остальных хлебных прилавках красуются ценники с цифрами не ниже 25 рублей.

В подмосковном Воскресенске за 9,90 можно приобрести лишь хлебобулочное изделие из самых низких сортов муки. Нормальный батон стоит 16 рублей. В Саратове булка хлеба стоит 15 рублей. Никак не 13,50, о которых министр сообщила президенту.

В регионах, которые не удостоились упоминания на Госсовете, ситуация еще хуже. Например, в г. Глазове в Удмуртии цены подскочили еще в начале августа. Пшеничный хлеб, стоивший 11 рублей с копейками, подорожал на 4 рубля, – то есть почти на 25%. До 22 руб. за батон доползли цены в Вологде. Список можно продолжать очень долго… Выходит, г-жа Скрынник банально наврала своему начальнику-президенту?

«Профессиональный чиновник не обманывает напрямую, он просто «забывает» сказать о кое‑каких мелочах, – говорит Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, член партии «Справедливая Россия». – Во-первых, неизвестно, о каком хлебе министр вела речь. Возможно, что о самом дешевом, который не имеет массовых сбыта и спроса. Во-вторых, не понятно, где этот хлеб приобретался. В магазинах при хлебопекарных предприятиях он действительно столько стоит. Но большинство отоваривается не там, а в торговых сетях, где цены не в пример выше. Некоторые наши министры владеют искусством вводить в заблуждение кого угодно, преподнося на первый взгляд правдивые факты».

«Вряд ли сама Скрынник ходила покупать этот хлеб: ей принесли батоны, назвали цены, она и поверила, – рассуждает Алексей Каневский, член правления «Опоры России». – Корень проблемы в том, что в России административный контроль превратился в инструмент, который не имеет ничего общего с реальной жизнью. Вниз летят поручения, наверх отправляются донесения, призванные в первую очередь успокоить «верхи» и не спровоцировать неприятности. А руководство безоговорочно верит написанному. Немудрено, что правду не узнает никто и никогда».

Сказанное выше напрямую подтверждают недавние события в Минсельхозе. Дело в том, что подчиненные г-жи Скрынник уже допустили очень серьезный промах. Они спрогнозировали, что урожай зерна в этом году составит 85 млн. тонн. В реальности собрали только около 60 млн. тонн. Очевидно, что в очередной раз вызывать гнев президента не хочется. Поэтому данные о ценах на хлеб и получились такими «красивыми».

Возможно, что преподнесение искаженной информации – это еще и попытка создать видимость бурной деятельности. На самом деле государственные деятели не используют ни один из доступных инструментов по сдерживанию инфляции. Например, можно было бы ужесточить контроль за соблюдением торговыми сетями Закона о торговле. Сегодня большинство сетей не держат на указанном уровне торговые наценки, затягивают сроки оплаты по поставкам, что вынуждает производителей поднимать стоимость продукции.

По словам Алексея Каневского, государство также вполне могло бы финансово поддержать крупные мелькомбинаты и хлебопекарные предприятия. Но производители, продавцы, а за ними и покупатели сегодня брошены в «свободное плавание». Поэтому цены лезут вверх, качественный хлеб становится недоступным. А руководители страны в это время заняты тем, что успокаивают друг друга. Как жаль, что в нашем Уголовном кодексе нет статьи «Цинизм в особо крупных размерах»…