С чем приедет «скорая»?

Минздравсоцразвития выпустило приказ, меняющий требования к комплектованию медикаментами экипажей «Скорой помощи». Новая аптечка врача неотложки, по мнению экспертов, составлена крайне бестолково. Зато стоить она стала дороже в несколько раз.

По информации Минздравсоцразвития, главная цель нововведений – увеличить шансы на спасение пациентов при острых сердечно-сосудистых заболеваниях (по статистике, около 20% всех вызовов «скорой» в России приходится на инфаркты и инсульты). Для этого в аптечку неотложки включили лекарства, которые позволяют проводить экстренную терапию на догоспитальном этапе. «С помощью таких препаратов можно будет сохранить многие жизни», – отметила директор Департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения Ольга Кривонос. Приказом также установлено, что некоторые устаревшие лекарства (в частности, обезболивающие) необходимо заменить на средства последнего поколения.

С одной стороны, новшества можно только приветствовать. С другой, есть серьезные сомнения в том, что очередное благое намерение чиновников удастся грамотно реализовать.

Многие препараты из обновленной аптечки, мягко говоря, недешевые. Например, одна ампула включенного в обязательный список средства проурокиназа, необходимого для помощи при инсульте, стоит 5 тыс. руб. По подсчетам экспертов, новые правила делают «снаряжение» врача дороже в 4 раза. При этом финансирование неотложки идет из местных бюджетов, где такие деньги вряд ли найдутся. Приказ министерство выпустило, а денег из федерального бюджета на эти цели не предусмотрело! Удорожание «скорой» аптечки в таких условиях может привести к тому, что врачи будут приезжать к пациентам вообще без лекарств – и без дорогих, и без дешевых. С подобной ситуацией и сегодня сталкиваются многие больные в разных регионах страны.

Есть у врачей-практиков вопросы и к самому списку, опубликованному Минздравом. По мнению профессионалов, составители перечня продемонстрировали отсутствие элементарных медицинских познаний.

«Зачем в обновленный список включили пять антибиотиков? И как в него попали стрептомицин и левомицетин, которые сегодня вообще уже не применяются?» – возмущается Аркадий Верткин, президент Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи.

«Ольга Кривонос в очередной раз подвела министра! Этот приказ сырой и непродуманный! – негодует Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты. – Ряд упомянутых препаратов не входит в утвержденные сегодня схемы лечения. При этом нет многих лекарств, включенных в стандарты медпомощи при тех или иных заболеваниях. Требует уточнения перечень перевязочных материалов, отсутствуют средства личной гигиены для бригады. Доходит до абсурда: в перечень не включили все необходимые ларингеальные трубки и ларингоскопы, нужные при искусственной вентиляции легких, зато вписали газоотводные трубки. Некоторые лекарства не сумеют применить фельдшеры, которые сегодня входят в 60% линейных бригад. Я считаю, что этот документ нужно немедленно аннулировать и подготовить новый. Причем к работе необходимо привлечь практикующих докторов. Нынешнюю версию они увидели только после публикации».