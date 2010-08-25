К доске по указке министерства

Накануне нового учебного года Минобрнауки опубликовало на своем официальном сайте список из 1000 учительских вакансий, предназначенных для выпускников педагогических вузов и училищ 2009/10 года. Тех, кто пожелает занять указанные должности, ждут бесплатное жилье и бонус в 500 тыс. рублей.

Ученых – в школу!

Дефицит педагогических кадров в России стал одной из самых острых «постсоветских» проблем, которую не удается решить до сих пор. По словам руководителя Института проблем образования Ирины Абанкиной, на сегодняшний день в российских школах пустует 40 тыс. рабочих мест. Особенно серьезно дело обстоит в отдаленных районах и сельской местности. Если в городах не хватает преподавателей таких предметов, как музыка, физкультура и труд, то в деревне месяцами не ведутся иностранный язык и математика.

Идея решить проблему, привлекая в школы молодых специалистов, появилась в Минобрнауки в начале этого года. При министерстве была организована рабочая группа, специалисты которой принимали заявки от региональных управлений образования. По словам ее представителя Марины Степиной, «общее число учительских вакансий, которые желают заполнить в регионах, достигло 10 тысяч. Мы выбрали школы, которые, во-первых, наиболее сильно нуждаются в сотрудниках, а во-вторых – смогут обеспечить педагогов жильем, что является обязательным условием».

Если верить представленному списку, наиболее острый дефицит учителей ощущается в Сибирском федеральном округе, которому выделено 233 вакансии. Минимальное число педагогов – 53 человека – ждут в кавказских регионах, где сильнее всего не хватает учителей русского языка и литературы. С претендентами на места заключат соглашение об обязательстве отработать в школе минимум пять лет. Средства придут двумя траншами: первый будет перечислен в декабре этого года, второй – в конце 2011-го. Если молодой педагог покинет рабочее место до истечения этого срока, деньги придется вернуть.

«Я считаю, что в дальнейшем эту программу нужно расширять и не ограничиваться привлечением исключительно выпускников, – считает Александр Адамский, руководитель Института образовательной политики «Эврика». – Возможно, целесообразно звать в школы даже тех, кто не имеет педагогического образования, но способен привнести в систему какие-то новые идеи, – например, представителей научной сферы».

Аргумент «Справедливой России» Виктор Шудегов, заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию, фракция «Справедливая Россия»: – Инициативу Минобрнауки можно только приветствовать – в особенности на фоне того, что сегодня лишь 60% выпускников педвузов и училищ идут работать в школы. Но подойти комплексно к решению данной проблемы разработчики, на мой взгляд, не сумели. Например, эффект был бы куда выше в сочетании с увеличением зарплат педагогам. Мне известны случаи (например, в Удмуртии), когда молодым преподавателям платят 2800 рублей в месяц. Боюсь, что на такую «получку» даже 500 тысяч не заманят. Кроме того, многое зависит и от порядка финансирования заявленной помощи. У России уже есть горький опыт с программами Года учителя и президентской инициативой «Наша новая школа». Денежное обеспечение этих программ полностью сбросили на регионы, и большинство из них «зависло» из-за отсутствия средств. Нужно строго следить за тем, чтобы подобного не случилось и с поддержкой молодых учителей.

Капля в море

Даже на первый взгляд понятно, что проблему нехватки кадров щедрый жест Минобрнауки не решает. Например, в Алтайском крае господдержкой обеспечиваются только 32 «педагогических» места, на Сахалине – 12. Кроме того, 90% мест с господдержкой оказалось в сельских школах в отдаленных районах, хотя в городских дефицит не меньше. Например, Туле не перепало ни одной «счастливой» вакансии, хотя сегодня, за несколько дней до начала учебного года, в школах города имеется 63 незанятые должности.

«Нашему региону дали всего две вакансии, и обе в области, – рассказали «АН» в Управлении образования г. Тулы. – Возможно, в комиссии решили, что в крупном городе больше возможностей решить кадровую проблему за счет совместителей». Но очередное перераспределение нагрузки наверняка окажется очень болезненным.

Городу Рыбинску в Ярославской области поддержка от Минобрнауки тоже не досталась, хотя заявку Управление образования подавало. Однако там проблему нехватки кадров удается решать за счет областной поддержки. По словам сотрудницы городского Управления образования Татьяны Фруктовой, в Ярославской области молодым педагогам в течение первых пяти лет работы выплачивают прибавку из местного бюджета в размере 30% от оклада. Но, к сожалению, таких регионов в России не так много.

Идею привлекать молодежь в школу можно только приветствовать. Однако очевидно, что одни лишь молодые кадры не смогут закрыть все бреши в преподавательском корпусе страны. Поэтому так важно поддерживать тех, кто уже трудится на «школьной ниве» (особенно педагогов пожилого возраста). Опытные учителя сегодня массово уходят на пенсию – в первую очередь из-за пресловутой «оптимизации», которая выливается в сокращение штатов и закрытие школ.

«Нам постоянно приходится бороться за права пожилых педагогов, которых сокращают, порой незаконно, – говорит руководитель профсоюза работников образования Вологодской области Светлана Павлушкова. – Разумно было бы предусмотреть меры поддержки и для них – например, прибавку к пенсии. На мой взгляд, поддерживать исключительно молодых учителей нецелесообразно и, что даже важнее, несправедливо».