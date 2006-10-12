На дарования прольется денежный дождь

Как оказалось, больше всего талантливой молодежи проживает кроме Москвы и Санкт-Петербурга в Краснодарском и Пермском краях, Республике Татарстан, Новгородской, Саратовской и Белгородской областях. Количество молодых дарований здесь выше, чем в среднем по России.

Есть ряд общеобразовательных учреждений, которые подготовили способных ребят больше, чем некоторые регионы. Так, премию получат 14 молодых людей из Санкт-Петербургского физико-математического лицея, 19 - из Челябинского лицея №31, 7 - из Кемеровского лицея, входящего в состав регионального центра непрерывного образования, 5 - из ярославской школы №33. В числе лучших - 8 дарований из московского лицея №1303. Примечательно, что есть ребята, которые выиграли сразу две олимпиады. Правда, премия им полагается одна по лучшему результату.

В Минобрнауке считают, что и впредь нужна кропотливая работа с этими ребятами. Предполагается создать благоприятные условия для их дальнейшего образования, трудоустройства и карьерного роста.