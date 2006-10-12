Как помочь молодой семье

Молодоженов узаконят



«В этом направлении уже многое сделано, - говорит и.о. директора Департамента молодежной политики Мин­обрнауки Борис Гусев. - Однако сейчас главная задача - обеспечить молодую семью правовым статусом, который бы четко обозначил ее права и обязанности».

До сих пор ни в одном российском законе не прописано определение понятия «молодая семья». Однако для того, чтобы эта категория граждан могла стать участником различных социальных программ, за основу, как правило, берут супругов (или одинокого родителя), чей возраст не превышает 30 лет.

По словам начальника отдела социальных программ и развития инициатив молодежи Департамента молодежной политики Минобрнауки Тамары Ростовской, сейчас решается вопрос об увеличении возраста молодой семьи до 35 лет. Дело в том, что молодежь не спешит вступать в брак. Его откладывают на неопределенное время, отдавая приоритеты образованию и карьерному росту. Еще совсем недавно женщина, которая рожала первого ребенка в 25 лет, считалась старородящей. Сегодня норма, когда первенец появляется у 30-летней мамы. Мужчины же в погоне за образованием и хорошей должностью порой не в состоянии построить семейные отношения. А если ячейка общества образовалась, то, как это ни банально звучит, зачастую ее семейное счастье разбивается о быт. Нет жилья, хорошей работы, достойной зарплаты, люди не могут самостоятельно решить свои проблемы и многое другое.

Поэтому разработчики стратегии считают, что главным помощником молодой семье должны стать специализированные клубы, центры или социальные службы, куда бы молодые мамы и папы, а также те, кто только задумался о создании семьи, могли бы обратиться за любой помощью. Начиная от решения различных правовых вопросов: разъяснения прав, возможности получения каких-либо субсидий, льготного приобретения жилья, заканчивая консультацией психолога, сексопатолога и других специалистов. Такие клубы уже существуют при комитетах по молодежной политике администраций областей и городов - около 1000 на всю Россию. Их число скоро увеличится, а также будут расширены полномочия. Обратившись во­время за квалифицированной консультацией, многие пары по-другому увидят свои проблемы и сохранят семью.

Национальная идея

В стратегии четко прописано, что господдержка будет оказываться в первую очередь благополучной детной семье, чей брак официально зарегистрирован. Под благополучной подразумевается та семья, которая стремится к самореализации и готова, получив определенные преференции, со временем погашать их. «Мы хотим уйти от понятия «государст­во обязано». Единственное, что оно обязано, - предоставить соответствующие условия для создания и развития благополучной семьи, - считает Тамара Ростовская. - Сейчас рассматриваются схемы, благодаря которым можно предоставлять молодежи различные льготы. Допустим, при рождении очередного ребенка списывать определенный процент с кредита на жилье. Давать долгосрочные кредиты на образование, стимулировать частичную занятость молодых родителей, имеющих детей, и т.д. Мы создадим такие условия, чтобы молодые граждане хотели вступать в зарегистрированный брак. Потому что гражданский брак не несет юридических последствий, а от этого страдают прежде всего дети».

Большое внимание будет уделяться сельской семье. Есть отличная идея создать молодежные деревни, с комфорт­ным жильем, работой и достойной зар­платой, чтобы привлечь ребят не только из сел, но и городов. У вчерашних студентов нет возможности сразу же получить жилье, а тут будет, как говорится, и кров, и стол, а также продуманный досуг.

Однако это не означает, что на других, менее благополучных семьях, будет поставлен крест. К примеру, в стратегии есть отдельный проект, направленный на реабилитацию одного из супругов, находящихся в местах лишения свободы, чтобы, выйдя оттуда, он мог чувствовать себя полноправным гражданином страны.

Чтобы укрепить семейные узы, есть задумка ввести в школах и вузах спецкурсы по подготовке к семейной жизни в духе традиционных семейных ценностей. О том, что такое семья, молодежь должна знать не на второй день после свадьбы, а задолго до этого.