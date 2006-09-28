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Материнский капитал: как получить 250 тысяч рублей

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА, Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Материнский капитал: как получить 250 тысяч рублей
У матерей скоро появится финансовая подпитка

Согласно Посланию Президента, обладательницей значительного каптала в размере 250 тысяч рублей может стать женщина, родившая или усыновившая второго ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2007 года. При условии, что она и ребенок - граждане Российской Федерации. Распоряжаться этими средствами мама сможет, когда ребенку исполнится три года, или по прошествии трех лет с момента усыновления. Если женщину лишат материнства, то ее капиталом может воспользоваться отец.

Куда направить деньги?

На днях глава Пенсионного фонда Геннадий Батанов заявил, что с 1 января 2007 года женщины могут зафиксировать свои права на получение 250 тысяч рублей в отделениях Пенсионного фонда по месту жительства. Для этого необходимо написать заявление и подкрепить его документами, подтверждающими рождение или усыновление ребенка.

Тратить деньги женщина сможет частями, распределяя на те или иные нужды. «Скорее всего, на руки их выдавать не будут. Сумму зафиксируют на спецсчете, который будет отражать передвижение средств по безналичному расчету. Это сможет застраховать использование денег не по назначению», - говорит депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

Уже определены три вида вложения средств: на решение жилищных проблем, образование ребенка и на накопительную часть пенсии матери.

Самым эффективным, надежным и популярным способом вложения средств, по мнению Оксаны Дмитриевой, станет приобретение, расширение или ремонт жилья: «Понятно, что на 250 тысяч рублей сейчас даже в провинции сложно купить квартиру, а вот с их помощью стать участником той или иной схемы приобретения жилья - дело абсолютно реальное. Например, есть программа, когда квартиру очередникам предоставляют на условиях ипотеки. Первый взнос в размере 30% надо заплатить семье, остальные расходы берет на себя государство. Материнский капитал в этом случае может стать частью первого взноса или полностью его покрыть. Здесь надо все предусмотреть и предложить мамам многочисленные эффективные схемы по жилью».

Что касается образования, то пока неизвестно, можно ли будет оплачивать этими средствами детсад. Однако не возбраняется отдавать ребенка в частную школу или рассчитываться за дополнительные услуги, предоставляемые средне-образовательной школой. Ну и конечно же деньги пригодятся для получения ребенком высшего образования.

По поводу пенсионного накопления Геннадий Батанов сообщил: «Сейчас мы работаем над поправками в Пенсионное законодательство и подзаконные документы, чтобы учесть в них права матери. Думаю, что большая часть женщин воспользуется своими средствами для решения жилищных проб­лем и образования детей. Но будут и те, кто позаботится о своей старости. Причем средст­ва можно размещать как в государственную управляющую компанию, так и в частную».

Инфляцию учтут

В связи с тем что в полную силу закон, скорее всего, нач­нет работать только в 2010 году, многих волнует вопрос: будут ли 250 тысяч рублей к этому времени проиндексированы с учетом инфляции? «Конечно. Потому что через три года это будут совсем другие деньги. Если в среднем за год инфляция достигает 10%, то к 2010 году материнский капитал должен составлять 275 тысяч рублей. Хочу дать мамам совет, чтобы сразу же воспользовались своим правом расходовать деньги по назначению или инвестировали их. Они должны работать», - считает Оксана Дмитриева. Ее позиция по поводу того, что закон должен иметь обратную силу, то есть распространяться на матерей, у которых второй ребенок родился или был усыновлен до вступления закона в действие, такова: «Обратная сила должна быть. Но для начала надо посмотреть, как закон будет работать, какие средства для этого понадобятся, и постепенно расширять его, как вперед, так и назад. Создать схему обратного действия никогда не поздно».

Аргумент министра

В эксклюзивном интервью «Аргу­ментам неделi» министр финансов Алексей Кудрин заявил: «Могу сообщить хорошую новость. Проект закона «О порядке выплаты средств на дополнительные меры по поддержке семей с детьми» готов, согласован с министерствами и ведомствами. В ближайшее время будет внесен в правительство для утверждения и передачи в Государственную думу. Думаю, что закон будет принят в течение октября».

 

 

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