В Удмуртии нет денег на «жриц любви»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ фонд «Удмуртия – Анти-СПИД» бьет тревогу: если не будут получены дополнительные вливания из республиканского бюджета, забота о здоровье женщин легкого поведения прекратится уже 30 октября. Цена вопроса – еще 200 тысяч «деревянных».

Проект «Цветы на обочине» – так романтично названы публично-профилактические мероприятия – начал действовать в мае, деньги были выделены из федерального бюджета. Они заканчиваются, а сотрудники фонда уже привыкли помогать проституткам.

Вряд ли эти просьбы найдут поддержку у республиканского правительства. Ведь президент А. Волков еще несколько лет назад пообещал вообще ликвидировать в республике такой пережиток старины, как публичный секс.

Да и сама эффективность мероприятий, проводимых центром «Анти-СПИД», может быть поставлена под сомнение. Ведь, несмотря на все усилия, до сих пор не выявлено ни одной проститутки, больной СПИДом. На что день­ги потрачены? И как их обследовали?