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В Удмуртии нет денег на «жриц любви»

№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

В Удмуртии нет денег на «жриц любви»

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ фонд «Удмуртия – Анти-СПИД» бьет тревогу: если не будут получены дополнительные вливания из республиканского бюджета, забота о здоровье женщин легкого поведения прекратится уже 30 октября. Цена вопроса – еще 200 тысяч «деревянных».

 Проект «Цветы на обочине» – так романтично названы публично-профилактические мероприятия – начал действовать в мае, деньги были выделены из федерального бюджета. Они заканчиваются, а сотрудники фонда уже привыкли помогать проституткам.

 Вряд ли эти просьбы найдут поддержку у республиканского правительства. Ведь президент А. Волков еще несколько лет назад пообещал вообще ликвидировать в республике такой пережиток старины, как публичный секс.

 Да и сама эффективность мероприятий, проводимых центром «Анти-СПИД», может быть поставлена под сомнение. Ведь, несмотря на все усилия, до сих пор не выявлено ни одной проститутки, больной СПИДом. На что день­ги потрачены? И как их обследовали?

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