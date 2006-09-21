В Египет за счет пенсионного фонда

ПЕНСИОНЕРКА из Архангельска Ольга Леушева решила в 2005 г. съездить на майские праздники в Египет. Сказано – сделано: 12 дней она плескалась в Красном море и любовалась красивыми рыбами. А вернувшись домой, Леушева вспомнила, что есть закон, согласно которому пенсионеры и инвалиды, проживающие в районах Крайнего Севера, могут раз в год получать компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно (закон №199 «О Северах», постановление правительства №176 «Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам…» и решение Конституционного суда, корректирующее пункты 7 и 9 этих правил). И, собственно, отправилась в отделение Пенсионного фонда с заявлением об оплате проезда. Причем она требовала оплатить не весь путь, а, как полагается, только по территории России: поезд от Архангельска до Москвы и полет Москва – Хургада – Москва от столицы до пересечения с государственной границей, то есть до города Сочи. Всего Ольга Леушева насчитала расходов на 12 тыс. 992 рубля.

Но не тут-то было. Леушева получила отказ от Пенсионного фонда. По мнению чиновников, пенсионерка «не предоставила доказательств, свидетельствующих о пребывании на отдыхе на территории России». Однако Леушева просто так сдаваться не собиралась и подала на отделение ПФ в суд.

Мировой судья Ломоносовского округа Т. Дурягина посчитала незаконным решение Пенсионного фонда: «Право на компенсацию не может быть поставлено в зависимость от выбранной гражданином формы отдыха. В противном случае нарушается статья 19 Конституции РФ, которая гарантирует россиянам равен­ство прав и свобод». Правда, при этом суд обязал вернуть Леушевой деньги только за проезд из Архангельска до Москвы и обратно – 4332 рубля.

Пенсионерка этим не удовлетворилась и подала апелляцию в вышестоящий суд. И только здесь добилась-таки своего. Судья Ломоносовского районного суда Е. Дракунова, скрупулезно подсчитав фактические расходы пенсионерки на дорогу, постановила: «Взыскать с государственного учреждения – управления Пенсионного фонда РФ в г. Архангельске в пользу... Ольги Леушевой расходы по оплате проезда к месту отдыха и обратно в сумме 11892 рубля».

Если этот случай повлияет на правоприменительную практику, то, возможно, наши пенсионеры смогут чаще выезжать за рубеж, и Россия больше будет напоминать цивилизованную Европу, старики которой мотаются по всему миру.