Осенние прибавки

С 1 октября этого года на 11% будет повышена заработная плата бюджетникам – врачам, учителям, работникам культуры.



А В СЛЕДУЮЩЕМ году 10 000 педагогов, которых признают лучшими в профессии, будут награждать премиями в 100 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе Минобразования, помимо федеральных выплат существуют различные региональные гранты. Они, конечно, не такие большие, но тоже служат хорошим подспорьем и стимулом в работе. Сегодня среднемесячная заработная плата в образовании составляет 6183 рубля.

Не обошли власти стороной науку. С мая этого года на 9500 руб. больше стали оклады директоров научных учреждений, на 7200 руб. – главных научных сотрудников и на 3 600 руб. стажеров-исследователей. Зарплаты ученых предполагается пропорционально увеличивать в течение последующих двух лет. В итоге они станут получать почти в 3 раза больше, чем сегодня.

С 1 января 2007 г. ждут увеличения денежного довольствия военнослужащие и чиновники. Их зарплаты вырастут на 10%, а с ноября еще на 15%. Поднимутся доходы с 1 июля следующего года на 7,5% и у судей. В среднем их зарплата будет составлять 80 000 рублей.

А вот увеличение пенсий было не таким значительным, как зарплаты у бюджетников. 1 августа была проиндексирована страховая часть трудовой пенсии на 6,2%, что в среднем составило около 300 рублей. В следующем году планируется увеличить пенсии на 20%. Повышение базовой части трудовых пенсий должно произойти в два этапа: 1 апреля на 7,5%, а с 1 октября – на 13,2%. Увеличение страховой части трудовой пенсии предусмотрено с 1 апреля 2007 года на 9,2%. В среднем увеличение трудовой пенсии за 2007 г.д составит 451 рубль.

В указанные сроки увеличатся все виды государственных пенсий (соци­альные, военнослужащим срочной службы и их семьям, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам и родителям погибших военнослужащих срочной службы).

С 1 сентября 2007 г. зарплаты бюджетников возрастут на 15%.