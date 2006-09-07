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Колбаса и мясо подорожают…

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Колбаса и мясо подорожают…

Это вполне может оказаться правдой. И причина вовсе не в росте цен на топливо и энергоносители. Все значительно загадочней, с одной стороны, и прозаичней – с другой. Общеизвестно, что не более четверти мяса Россия получает от отечественных производителей. Остальное – по импорту. И каждый год, начиная с 2003-го, Минэкономразвития рассчитывает, сколько мяса понадобится стране для пропитания. Потом по историческому принципу распределяет, какая компания и из какой конкретно страны сколько мяса может ввезти. На него выдается лицензия. Это и есть квота, которая облагается низкими таможенными ставками. Все, что попадает в страну сверх выделенной квоты, облагается обычной, а по сути дела заградительной, пошлиной на импорт.
  МЭРТ приказом №211 от 31 июля 2006 года признал недействительными лицензии за 2005 (!) год на ввоз мяса у большинства фирм-импортеров из Центрального федерального округа. По факту, мясо давным-давно ввезено, растаможено, съедено и... Компании с бюджетом рассчитались. Но сейчас, одним росчерком министерского пера, у импортеров образовался суммарный долг по таможенным платежам и налогам в районе двух с половиной миллиардов рублей – то есть при грубом пересчете почти 100 миллионов долларов США! Эти деньги компании-импортеры в принудительном порядке должны перечислить до 13 сентября. А «непредвиденные расходы» коммерсантов как всегда компенсируем мы с вами, рядовые потребители, из собственного кошелька.
  Почему так вышло? Обна­ружилось, что объем ввезенного мяса, по итогам года, превысил разрешенный. В мае на двух высокопоставленных чиновников Минэкономразви­тия и торговли даже возбуждены уголовные дела за превышение служебных полномочий. В вину им ставится выдача сверхнормативных импортных лицензий на ввоз мяса в страну. При этом никто в МЭРТ не задумался, что первопричиной неразберихи является придуманный в недрах министерства механизм распределения квот. МЭРТ не позволяет импортерам самим на нормальной рыночной основе определять – ГДЕ приобретать товар. Из стран Евросоюза можно ввезти столько-то, из Бразилии  – столько-то и так далее. А тут вмешивается форс-мажор – птичий грипп, например, и, как след­ствие, растет спрос на говядину. Коммерсант обивает министерские пороги, просит переписать квоту, разрешить привезти мясо, например, из Аргентины, а не из США. И таких коммерсантов сотни… И чиновники их очень любят…

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