//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Почему вузы готовят дипломированных безработных?

При нехватке кадров половина выпускников работает не по специальности

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Почему вузы готовят дипломированных безработных?

1 сентября российские вузы пополнятся многотысячной армией первокурсников, чтобы через несколько лет учебы выйти из альма-матер высококвалифицированными… безработными. Многие студенты и не подозревают, что их знания могут оказаться невостребованными и не соответствовать тем, которые ждет работодатель.

Cегодня на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, наблюдается дефицит профессиональных кадров: особенно остро это ощущается в малом и среднем бизнесе, – считает глава консалтингового агентства «DA partners» Денис Чурилов. – С другой стороны, большое количество выпускников российских вузов не могут найти работу по специальности. А примерно половина из них работает не по своему профилю».

Теория заглушает практику

Почему возникла такая чехарда на рынке труда? Профессиональное образование не выдерживает конкуренции и готовит некачественных специалистов или требования работодателей чересчур завышены? Чтобы разобраться, мы опросили специалистов в сфере образования, бизнеса и независимых экспертов. По мнению начальника учебно-методического управления Байкальского госу­дарственного университета экономики и права Николая Деренко, 95% родителей отдают детей в институты и университеты, не задумываясь о будущем своего чада: лишь бы была «корочка». «Поэтому вузы чаще всего выполняют функцию органов социальной защиты по доращиванию студентов, ведь 17–18-летние выпускники школ, по сути, еще дети. Вот и получаются зачастую не высококвалифицированные специалисты, а дипломированные домохозяйки. Во всем мире люди начинают задумываться о профессиональном образовании не раньше 20 лет, когда выбор профессии более осознан».
  У представителей бизнеса свое мнение. Они считают, что профессиональное образование не в состоянии угнаться за изменениями, которые диктует время. «Даже программы MBA не всегда качественные. Чтобы не попасть впросак, мы практикуем работу с иностранными консультантами, потому что их опыт в управлении накоплен годами», – сетует ведущий специалист департамента персонала Управляющей компании Европейской подшипниковой корпорации Елена Николаева.
  Очевидный минус современного российского образования – акцент ставится на теоретической подготовке. Как считает Николай Деренко: «Студенческая практика локальна. За годы учебы и полгода не наберется на «работу у станка». Поэтому только 5–10 процентов выпускников имеют шанс найти свое место под солнцем. В основном те, кто начинает работать со 2–3-го курса». В Московском Национальном институте бизнеса эту проблему решили сразу же. Занятия для студентов начинаются в 13.30, а первую половину дня они могут посвятить по желанию работе в организациях. «Положительные результаты не заставляют себя ждать. Один из наших студентов за три года вырос до коммерческого директора крупной компании «Сатори», – делится своими наработками один из руководителей Национального института бизнеса Виктор Алексеенко.

Профи по заказу

По оценкам специалистов, около 40% вчерашних выпускников вузов доучиваются уже непосредственно на предприятии. Ощутив кадровый голод, крупные предприятия кинулись восстанавливать взаимоотношения с учебными заведениями, причем не только с высшими, но и со средними специальными. По данным консалтингового агентства «DA partners», компании затрачивают на адаптацию вчерашних студентов от 20–30 тыс. рублей на одного сотрудника в малом бизнесе и до годовых бюджетов в 500 млн. рублей в крупных компаниях. К примеру, РАО «ЕЭС России» ежегодно вкладывает в повышение знаний своих специалистов 1,5 процента от фонда оплаты труда. Причем львиная доля средств идет на обучение производст­венно-промышленного персонала. Для подготовки специалистов высокого класса в компании был создан Корпоративный энергетический университет.
  По словам представителя РАО ЕЭС, население в стране быстро стареет, и это положение как в зеркале отражается на россий­ских предприятиях. Поэтому для привлечения молодежи в компанию разрабатываются различные стандарты назначения пособий, стипендий, грантов, организуются стажировки. Ежегодно совместно с Российской академией наук компания проводит конкурс «Новая генерация», чтобы поддержать талантливых молодых исследователей.
  Свой Корпоративный университет для подготовки и переподготовки персонала есть и в «РусАле». В компании много средств направляется на финансирование программ в учебных заведениях в регионах присутствия. На образовательные направления в «РусАле» расходуется до 5 млн. долл. в год. Как говорит руководитель пресс-службы Ольга Санарова, предприятия стараются привлекать студентов для работы, оплачивая практику. Такое сотрудничество взаимовыгодно. Особенно летом, в сезон отпусков, когда студенты заменяют работников предприятия. Помимо этого существует дополнительное образование. Группе студентов, готовых после учебы посвятить себя алюминиевой промышленности, читают курс лекций по специальным дисциплинам. На это отводится 900 дополнительных часов обучения, при этом предприятие выплачивает дополнительную стипендию около 1 500 рублей.
  К сожалению, таких примеров не так уж много. Однако бизнес уже серьезно подумывает о том, как вложить деньги в человеческий капитал и образовательные ресурсы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Богдан Яременко.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финский военный корабль Hämeenmaa накануне случайно вторгся в российские территориальные воды. Власти Финляндии поспешили извиниться за произошедший инцидент и начали расследование.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Происшествия

В московском ресторане обнаружили останки человека

В московском ресторане обнаружили останки человека

Под полом одного из московских ресторанов нашли тело человека, пролежавшее в этом месте более 25 лет. Об этом журналистам сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой продолжает приковывать к себе взгляды общественности и всеобщее внимание. Покоряя шоу-бизнес, Алиса становится все более узнаваемой и популярной.

//В мире

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя в субботу официальные итоги парламентских выборов по партийным спискам, сообщила, какая партия победила на внеочередных выборах в Верховную раду.

//Армия

Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил свой первый полет длительностью более 20 минут. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

//Наука

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Американские исследователи выявили целебные свойства кошек. Они провели исследования. В результате, стала известна тайна исцеления котами.

//Политика

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что будет, если Соединенные штаты Америки введут второй пакет санкций против Российской Федерации в рамках нашумевшего дела Скрипалей.

//В мире

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Нынешний президент Украины рассказал, как победа на выборах повлияла на его отношения с родителями. Подробности распространили украинские СМИ.

//Новости партнеров

//Общество

Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Некоторое время тому назад все мировые социальные сети, в частности Instagram, захлестнул Bottle Cap Challenge. Суть его заключается в том, чтобы открыть бутылку с водой, не прибегая к помощи рук.

//Здоровье

Стоит ли женщинам загорать топлес?

Стоит ли женщинам загорать топлес?

О красивом и ровном загаре без следов от тесемок, бретелек и лифчика мечтает большинство женщин. А потому неудивительно, что дам беспокоит вопрос, можно ли подставлять грудь под прямые солнечные лучи?

//Наука

В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

Молния попала в вершину кратера вулкана Агуа в Гватемале. Уникальный кадр удалось сделать фотографу Серхио Монтафару. Свою фотографию он опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

//Культура

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В российской столице накануне затопило квартиру известного художника Никаса Сафронова. Из-за ЧП пострадали уникальные произведения искусства. Причиной потопа стали соседи мастера кисти.

//Спорт

«Ростов» в матче-триллере сыграл вничью с «Уралом»

«Ростов» в матче-триллере сыграл вничью с «Уралом»

ФК «Ростов» 3 августа сыграл вничью со счётом 2:2 с «Уралом» в Екатеринбурге в матче четвёртого тура РПЛ. Южане действовали в атаке так же ярко, как в предыдущих играх, но из-за ошибок в обороне упустили шанс обойти «Зенит» и возглавить турнирную таблицу хотя бы на несколько часов.

//Общество

Украинские СМИ назвали самые популярные схемы обмана на курортах

Украинские СМИ назвали самые популярные схемы обмана на курортах

В сезон отпусков активизировались мошенники на курортах во всем мире. Журналисты назвали три самых популярных способа обмана туристов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
3

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
4

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
5

На Бульварном кольце началась несанкционированная акция в поддержку несистемных кандидатов в Мосгордуму

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры