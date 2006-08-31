Почему вузы готовят дипломированных безработных?

1 сентября российские вузы пополнятся многотысячной армией первокурсников, чтобы через несколько лет учебы выйти из альма-матер высококвалифицированными… безработными. Многие студенты и не подозревают, что их знания могут оказаться невостребованными и не соответствовать тем, которые ждет работодатель.



Cегодня на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, наблюдается дефицит профессиональных кадров: особенно остро это ощущается в малом и среднем бизнесе, – считает глава консалтингового агентства «DA partners» Денис Чурилов. – С другой стороны, большое количество выпускников российских вузов не могут найти работу по специальности. А примерно половина из них работает не по своему профилю».



Теория заглушает практику



Почему возникла такая чехарда на рынке труда? Профессиональное образование не выдерживает конкуренции и готовит некачественных специалистов или требования работодателей чересчур завышены? Чтобы разобраться, мы опросили специалистов в сфере образования, бизнеса и независимых экспертов. По мнению начальника учебно-методического управления Байкальского госу­дарственного университета экономики и права Николая Деренко, 95% родителей отдают детей в институты и университеты, не задумываясь о будущем своего чада: лишь бы была «корочка». «Поэтому вузы чаще всего выполняют функцию органов социальной защиты по доращиванию студентов, ведь 17–18-летние выпускники школ, по сути, еще дети. Вот и получаются зачастую не высококвалифицированные специалисты, а дипломированные домохозяйки. Во всем мире люди начинают задумываться о профессиональном образовании не раньше 20 лет, когда выбор профессии более осознан».

У представителей бизнеса свое мнение. Они считают, что профессиональное образование не в состоянии угнаться за изменениями, которые диктует время. «Даже программы MBA не всегда качественные. Чтобы не попасть впросак, мы практикуем работу с иностранными консультантами, потому что их опыт в управлении накоплен годами», – сетует ведущий специалист департамента персонала Управляющей компании Европейской подшипниковой корпорации Елена Николаева.

Очевидный минус современного российского образования – акцент ставится на теоретической подготовке. Как считает Николай Деренко: «Студенческая практика локальна. За годы учебы и полгода не наберется на «работу у станка». Поэтому только 5–10 процентов выпускников имеют шанс найти свое место под солнцем. В основном те, кто начинает работать со 2–3-го курса». В Московском Национальном институте бизнеса эту проблему решили сразу же. Занятия для студентов начинаются в 13.30, а первую половину дня они могут посвятить по желанию работе в организациях. «Положительные результаты не заставляют себя ждать. Один из наших студентов за три года вырос до коммерческого директора крупной компании «Сатори», – делится своими наработками один из руководителей Национального института бизнеса Виктор Алексеенко.



Профи по заказу



По оценкам специалистов, около 40% вчерашних выпускников вузов доучиваются уже непосредственно на предприятии. Ощутив кадровый голод, крупные предприятия кинулись восстанавливать взаимоотношения с учебными заведениями, причем не только с высшими, но и со средними специальными. По данным консалтингового агентства «DA partners», компании затрачивают на адаптацию вчерашних студентов от 20–30 тыс. рублей на одного сотрудника в малом бизнесе и до годовых бюджетов в 500 млн. рублей в крупных компаниях. К примеру, РАО «ЕЭС России» ежегодно вкладывает в повышение знаний своих специалистов 1,5 процента от фонда оплаты труда. Причем львиная доля средств идет на обучение производст­венно-промышленного персонала. Для подготовки специалистов высокого класса в компании был создан Корпоративный энергетический университет.

По словам представителя РАО ЕЭС, население в стране быстро стареет, и это положение как в зеркале отражается на россий­ских предприятиях. Поэтому для привлечения молодежи в компанию разрабатываются различные стандарты назначения пособий, стипендий, грантов, организуются стажировки. Ежегодно совместно с Российской академией наук компания проводит конкурс «Новая генерация», чтобы поддержать талантливых молодых исследователей.

Свой Корпоративный университет для подготовки и переподготовки персонала есть и в «РусАле». В компании много средств направляется на финансирование программ в учебных заведениях в регионах присутствия. На образовательные направления в «РусАле» расходуется до 5 млн. долл. в год. Как говорит руководитель пресс-службы Ольга Санарова, предприятия стараются привлекать студентов для работы, оплачивая практику. Такое сотрудничество взаимовыгодно. Особенно летом, в сезон отпусков, когда студенты заменяют работников предприятия. Помимо этого существует дополнительное образование. Группе студентов, готовых после учебы посвятить себя алюминиевой промышленности, читают курс лекций по специальным дисциплинам. На это отводится 900 дополнительных часов обучения, при этом предприятие выплачивает дополнительную стипендию около 1 500 рублей.

К сожалению, таких примеров не так уж много. Однако бизнес уже серьезно подумывает о том, как вложить деньги в человеческий капитал и образовательные ресурсы.