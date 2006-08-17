Работать не в ущерб здоровью

Столы не в ряд

КАК узнать, соответствует ли твое рабочее место идеалу? Для этого существуют специальные нормы СанПин. Как рассказала руководитель испытательной лаборатории Торгово-промышленной палаты АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Наталья Шеронова, большинство проб­лем возникает при работе людей за компьютером. Поэтому каждый компьютер должен располагаться на определенной площади: для машин с жидкокристаллическими мониторами - желательно, чтобы свободное пространство составляло не менее 4,5 кв.м, а если экраны электронно-лучевые, то 6 квадратных метров.

Не менее важен порядок их расположения. Самая распространенная ошибка, которую допускают работодатели при обустройстве офисов, - рассаживают работников друг за дружкой, как в школе. При таких условиях компьютеры «дышат» человеку в спину, обдавая мощным потоком излучения. Поэтому лучше, чтобы задняя стенка монитора смотрела в стену. Если нет возможности расставить столы по-другому, надо, чтобы расстояние от задней стенки компьютера до стула впереди сидящего составляло 0,5 метра. Такое расстояние считается приемлемо безопасным. Можно также установить перегородки между столами - они рассеивают излучение.

Длительная работа за компьютером зачастую приводит к нагрузке на глазные нервы и развитию сопутствующих заболеваний. Чтобы предотвратить их, необходимо делать перерывы в работе. По нормам, на отдых в день дается полчаса. Лучше это время разделить на три десятиминутных перерыва или два пятнадцатиминутных, считают эксперты.

Нередко бедой многих офисов становятся кондиционеры. Среди сотрудников зачастую возникают разногласия, на какую температуру должен быть установлен «ветродуй». Идеальный вариант - разместить кондиционер напротив окна. А температура должна находиться в диапазоне от +19 до +28оС.

Что касается освещения, то особых рекомендаций здесь нет. Главное, чтобы света было достаточно для работы. Обычно в офисных помещениях используют люминесцентные лампы. Они обязательно должны быть оснащены встроенными пускорегулирующими аппаратами, которые снижают коэффициент пульсации, что уменьшает неблагоприятное воздействие на наши глаза.

По мнению Натальи Шероновой, грубых ошибок российские работодатели, где проводили аттестацию рабочих мест, практически не допускают и стараются, чтобы рабочее место сотрудника было безопасным. Возможно, это связано с тем, что согласно ст. 212 Трудового кодекса раз в пять лет предприятия и организации должны проводить аттестацию рабочих мест. Если в ходе этой процедуры эксперты находят какие-то недостатки, то разрабатывают план меро­приятий по их устранению. Причем план этот может быть растянут на пять лет, вплоть до следующей аттестации.

Если работника не устраивает его рабочее место, то он может потребовать от работодателя заключение об условиях работы, а это как раз и есть - аттестация рабочего места.

Кстати, в европейских странах, по словам Натальи Шероновой, более мягкие условия для работодателей при обустройстве кабинетов. Там нет такого понятия, как аттестация рабочих мест. Единственное, что от них требуется, - сертификация компьютеров.

Домашняя обстановка не помешает



У ПСИХОЛОГОВ насчет идеального рабочего места существуют свои взгляды. Как считает психолог Наталья Алек­сандрова, чтобы дело спорилось, нужно обратить внимание на такие «мелочи»: в какой цвет окрашены стены, расположение рабочих столов, живые цветы, картины на стенах, покрытие пола. Они могут изменить оттенок восприятия любой ситуации и, соответственно, отношение к ней.

При выборе цветовой гаммы офиса не переусердствуйте с насыщенными цветами, предпочтения лучше отдавать мягким пастельным тонам. Где мало света, используйте серо-голубой - он соз­даст ощущение увеличения пространства и «наличие» неба. Светло-желтый напомнит об ощущениях солнечного дня, персиковый вызовет вкус к жизни. Приглушенные, мягкие полутона создают ощущение скромности, сдержанности, нежности. Картины на стенах служат отличным переключателем мыслей.

Желательно, чтобы в помещениях, где находится большое количество людей, были перегородки. Потому что одна из основных потребностей человека - ощущение защищенности, как физической, так и психологической. Считается, что территорией личного общения для человека, куда мы допускаем приятелей и коллег, составляет приблизительно 0,5-1,5 метра. Ближе (без ущерба для психического здоровья) могут подходить только «особы приближенные»: дети, родители, любимые.

Рабочий стол не стоит перегружать оформлением. Например, заставлять семейными фотографиями - это будет отвлекать от работы. Цветы для интерьера лучше подобрать среднего и даже крупного размера, для «размаха» мыслей. В общем, здесь важны «три кита» - пропорции, равновесие и чувство меры.