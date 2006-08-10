Дороги, которые нам выбирают

НЕДАВНО на заседании Правительст­венной комиссии по инвестиционным проектам общегосударственного значения было одобрено создание головного участка скоростной платной магистрали Москва - Санкт-Петербург (15-58 километров). Первый отрезок этой автодороги обеспечит появление нового сообщения с аэропортом Шере­метьево, включая строящийся комплекс Шереметьево-3. Сметная стоимость работ составляет 54,933 млрд. руб., из которых 25,7 млрд. руб. выделит Инвестиционный фонд.

России давно была нужна визитная «дорожная» карточ­ка, считают в Федеральном дорожном агентстве. Новая трасса Москва - Питер может претендовать на эту роль. Предполагается, что скоростной режим на ней будет повышен до 150 км/ч, что соответствует европейским автобанам.

Полностью построенная дорога окупит себя за 9 лет. Наиболее прибыльными станут выезды из Москвы и Петербурга. Именно поэтому первый участок трассы пойдет по Химкинскому и Солнечногорскому районам Московской области. Здесь предполагается сделать 1 тоннель, 6 мостов, 7 транспортных развязок, 12 путе­проводов, 14 эстакад.

Сейчас проект трассы поддержан на всех уровнях, но не велика ли его стоимость? Фе­деральное дорожное агентство считает, что удорожание происходит от особенностей российского климата и почв. В данном случае на стоимость повлиял и выкуп земель у частных собст­венников. А не практика откатов, на которые намекают критики. И в нашей июньской публикации были упомянуты схемы возможных злоупотреблений в дорожной отрасли. Но они не подтвердились. При недавней проверке ФДА Счетной палатой были выявлены лишь незначительные нарушения. Российские автодороги, действительно, требуют больших капиталовложений. Ни южные канадские провинции, находящиеся на широте Украины, ни Скандинавские страны, «отапливаемые» Гольфстримом, не имеют таких перепадов температур. В России они достигают 80 градусов за год.