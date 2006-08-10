Ищем романтиков на работу

Не дороже, чем плацкарт

С ЭТОГО года тот, кто не смог найти достойное применение своим знаниям и умению в родном регионе, может поискать работу в другом. Для этого надо обратиться в службу занятости, где вы состоите на учете по безработице. Специалисты службы по общероссийскому банку вакансий помогут подобрать регион, в котором требуется работник по вашей специальности.

Прежде чем отправляться в дорогу, стоит помнить, что компенсация не безразмерная. В постановлении правительства №633 от 21 октября 2005 г. четко оговаривается, на каком транспорте можно ехать. К примеру, если вы едете на поезде, то вагон должен быть плацкартным, летите самолетом, то в салоне экономкласса. Также вам оплатят расходы по перевозке имущества до 500 кг и суточные - по 100 руб. за каждый день пути. Помимо этого выплатят расходы по обустройству на новом месте до того дня, с которого вы начали работать.

Деньги вам выдадут по прибытии на место. Надо лишь обратиться в службу занятости по новому месту жительства. При себе необходимо иметь копию трудового договора с новым работодателем, паспорт, реквизиты вашего счета, открытого в банке, билеты и чеки за провоз багажа.

В случае если вы без уважительной причины не явились на работу или уволились по собственному желанию до окончания трудового договора, то вы обязаны вернуть все средства, выплаченные в качестве компенсации.

Требуются рабочие руки

ЧТОБЫ узнать, есть ли результаты от нововведения, мы позвонили в несколько регионов. В Приморском крае сказали, что их край пока в эту программу не входит. Алтайскому краю еще не выделили денег для компенсаций. Со дня на день ждут средства в Республике Коми, так как очень надеются на рабочую силу из других регионов. Там требуются строители, каменщики, дорожники, водители спецтехники. Более 200 различных специалистов ждут в Архангельской области. Среди них - электрогазо­сварщики, машинисты бульдозера, слесари, бухгалтеры, врачи и учителя. Но ни в одной из этих территорий желающих на переезд по новой программе не объявилось. По крайней мере, никто не обращался за компенсацией в службу занятости.

И только в Томской области нам сообщили, что есть человек, который уже приехал работать. Это врач-стоматолог из Алтайского края. Здесь также нужны врачи, учителя, агрономы и ветеринары.

Судя по всему, желающих работать в других регионах не так уж много. Возможно, люди не хотят срываться с насиженных мест. А может - компенсация не устраивает. Уж очень она маленькая.