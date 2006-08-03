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Большие маленькие мамы

В питерском приюте несовершеннолетним девушкам, родившим детей, помогают почувствовать себя женщинами

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Марина ЖИРНОВА, Санкт-Петербург ]

Большие маленькие мамы
В «Маленькой маме» учат тому, что дети не игрушка, фото PHOTOXPRESS

НО В СОВРЕМЕННОМ обществе в отношении девочек-подростков, решивших родить, действует давно сложившийся стереотип: не может ребенок брать на себя ответственность за жизнь другого ребенка, даже своего. Родить - не проблема. А вот вырастить-выкормить, как правило, без отца, когда у самой нет ни образования, ни профессии, ни серьезных планов на будущее...

Но есть и те, кто сознательно идет на сохранение ребенка.

Для кого построен дом

ИМЕННО для такой категории женщин (а родившая в 13-14 лет, хотите не хотите, становится женщиной) в 1998 г. в Петербурге был создан Центр социальной реабилитации «Маленькая мама». За восемь лет существования «Маленькой мамы» помощь и поддержку получили 216 девушек.

«Поначалу не хватало денег даже на пеленки, одежду для малышей, - вспоминает директор Марина Гречишкина. - Зато сегодня каждая маленькая семья живет в отдельной комнате, есть общая кухня и гостиная с телевизором». Живут девочки большой дружной коммуналкой: каждый день дежурят по очереди на кухне, обучаются готовке, домоводству и другим полезным вещам. В течение года они готовятся к выживанию в большом мире. За это время сотрудники социальной службы Центра восстанавливают все необходимые документы или утраченное право на жилье, устраивают на профессиональные курсы, помогают в поиске работы.

Попадают сюда, как правило, по одной и той же причине: из роддома девчонкам просто некуда идти и негде жить. Это либо воспитанницы детдомов, либо девочки из неблагополучных семей. «Со многими родителями мы проводим психологическую работу, но часто в ходе этих бесед становится очевидным, что девочку там не ждут, ни с ребенком, ни без него», - говорит заведующая Елена Петухова.

Именно так и произошло с Леной (16 лет) и ее дочерью Наташкой. Мать растила Лену одна и считала «светом в окошке». Однако это не помешало ей позвонить в приют и сказать: «Моя дочь неожиданно родила, заберите ее, пожалуйста». Как беременность могла стать «неожиданностью» - непонятно. Но шок от «подарочка» был таким сильным, что мать не могла видеть ни внучку, ни ее папу, который, кстати, был намного старше Лены. К чести сказать, девчонку он не бросил, взяв «гражданской» женой. Но такое встречается редко.

Чаще бывает так, что случайный ребенок семью не скрепляет, и это очень хорошо знает другая воспитанница приюта - Аня (16 лет). Ее мать, продав квартиру, стала жертвой обманщиков, лишив жилья и себя, и дочь. Недолго думая, мать уехала, а Аня стала скитаться по друзьям и подружкам. Когда поняла, что беременна и жить негде, сама позвонила в «Маленькую маму». Неизвестно, куда бы дев­чонка пошла с маленьким Ан­дрюшкой на руках после Центра, если бы не родители «мужа», взявшие ее к себе. Только вот папа ребенка оказался законченным наркоманом, и семья так и не состоялась. Сейчас Аня, несмотря на незаконченную школу, устроилась продавцом и самостоятельно растит ­сына.

Такие похожие и разные судьбы

ВСЕ девочки, приходящие в Центр, не ставят вопрос - рожать или нет. Однозначно - рожать. «Можно по-разному относиться к тому, что девочка забеременела, - говорит Марина Гречишкина. - Но одно то, что она осознанно сохранила этого ребенка, родила и воспитала - уже вызывает уважение».

За редким исключением были случаи, когда настроенная на отказ от ребенка молодая мама в последний момент меняла свое решение. Яркий пример - Вика (17 лет). Когда мать заметила, что дочь беременна, говорить об аборте было поздно. Решили, что до родов Вика будет жить в Центре, а в роддоме от ребенка откажется. Но, прожив некоторое время в «Маленькой маме» и увидев очаровательных малышей, отказаться от ребенка Вика не смогла. Чуть позже мама забрала их домой.

В последнее время в «Ма­ленькой маме» больше стало девчонок-выпускниц детдомов. А у этих и вовсе нет представления о том, как строить свои отношения, свою семью, как распределить бюджет. Ведь многие годы все было общее, «колхозное», все житейские проблемы решали взрослые.

«Они даже понятия не имеют, на что вообще уходят деньги во взрослой жизни, - говорит Марина Гречишкина, - по большому счету, они сами еще дети, и в 14-15 лет нет ни осознанного отношения к материнству, ни понимания того, что теперь нужно самой зарабатывать, кормить и одевать ребенка. Вот этому мы их и учим».

Родители молодеют

По статистике, в 2004 г. в Северной столице среди 40,9 тыс. родившихся малышей 611 были рождены несовершеннолетними мамами. В 2005 г. из общего количества рожденных (39,5 тыс.) таких малышей было 553 человека. За последние пять лет самым «богатым» по количеству несовершеннолетних мам был 2003 г. (679 человек).

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