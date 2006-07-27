Рейтинг бедных профессий
Как обеспечить людям нормальную жизнь
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]
Уважаемая редакция газеты «Аргументы i время»! Мы, работники «Почты России» Рязанской области, вот уже четвертый год не можем дождаться прибавки к заработной плате. По телевидению министр Рейман в октябре и апреле всенародно обещал президенту Путину, что почтовики получат прибавку к зарплате, но до сих пор этого не произошло. Зарплата почтового бухгалтера 3 500 руб., оператора связи - 2 700 рублей. Как можно жить на такие деньги, оплачивать коммунальные услуги? К тому же детей на ноги поставить надо... Что нам делать? Остается только бастовать. Когда этот нарыв назреет и вскроется, будет большое социальное потрясение. Нас тысячи! А еще прибавьте сельских пенсионеров, которым мы не принесем пенсии!
г. Клепики, Рязанская область
Моя невестка работает ревизором от министерства финансов. Несмотря на постоянные командировки по городам и районам, работу свою она любит. Но получает всего 5-7 тыс. рублей. Сейчас в хорошем месте уборщицы за столько работать не пойдут. Вот и невестка моя уходить собирается. Нам до министра финансов господина Кудрина дотянуться трудно, чтобы спросить у него, за что же он так не уважает своих сотрудников.
М.Д. Васильева, Ставрополь
И ТАКИХ писем - вал. Мы решили составить рейтинг из 5 самых низкооплачиваемых профессий, чтобы помочь министрам сориентироваться, где людям жить тяжелее. Затем посчитали, сколько нужно денег, чтобы работающие люди не влачили жалкое существование.
Если смотреть по отраслям, то, по данным Росстата за 2005 г., среднемесячная заработная плата представителей самых низкооплачиваемых профессий распределилась следующим образом. Самыми бедными оказались работники сельского и лесного хозяйства. Их средняя заработная плата составила 3 653 рублей. Чуть богаче представители текстильного и швейного производства - 3 995 рублей. Затем те, кто производит изделия из кожи и обувь, - 4 800 рублей. Специалисты, обрабатывающие древесину и производящие изделия из дерева, получают 5 876 рублей. И замыкают топ-5 представители образования и здравоохранения. Их заработная плата равнялась 5 477 руб. и 5 857 руб. соответственно. В остальных отраслях средняя оплата труда составила более 6 тыс. рублей.
Отметим, что за средними цифрами скрывается высокая дифференциация оплаты труда. Например, в сельском хозяйстве 10% самых высокооплачиваемых должностей получают зарплату, в 25 раз превышающую зарплату 10% самых низкооплачиваемых позиций в сельском хозяйстве.
Сколько денег нужно для счастья малобюджетнику?
КАК рассказывает директор научных программ Независимого института социальной политики Лилия Овчарова, социологи спрашивали людей: «Сколько вам нужно денег для того, чтобы нормально жить?» Опрос показал, что населению необходимо платить в 2,5 раза больше прожиточного минимума. Учитывая, что в среднем по России этот минимум равен 3 000 руб., зарплата должна составлять хотя бы 7 500 рублей.
Теперь давайте посчитаем, сколько денег необходимо государству в год для увеличения зарплат представителям самых низкооплачиваемых профессий из нашего рейтинга до уровня «нормального проживания». Итак, средняя зарплата по этим 5 профессиям составляет около 5 000 рублей. Чтобы дотянуть ее до 7 500 руб., надо увеличить зарплаты в среднем на 2 500 руб.: кому-то больше, кому-то меньше.
Далее, по нашим подсчетам, в этих пяти отраслях занято около 6,4 млн. человек. Исключим из этого количества людей из начальственного состава - 20% (пусть не обижаются - все-таки мы рассматриваем рецепт борьбы с бедностью). Получим 5,1 млн. человек. Именно они получают ту самую маленькую зарплату.
Считаем: сколько должно потратить государство на увеличение зарплаты? 2 500 руб. умножаем на количество человек (5,1 млн.) и 12 месяцев. Получаем - чтобы подтянуть наиболее низкооплачиваемое и притом трудящееся население до приемлемого уровня, правительству нужно выделять дополнительно 153 млрд. руб. в год.
Аргументы государства
2007 г. станет итоговым в повышении зарплат бюджетникам. Согласно поручению президента В. Путина, их зарплаты начиная с 2005 г. в течение 3 лет должны увеличиться в 1,5 раза.
А затем, с 2008 г. предполагается реформа оплаты труда бюджетников. Единая тарифная сетка исчезнет, а вместо нее начнет действовать отраслевая система. Для каждой отрасли будут определены свои зарплаты. Пилотные проекты начнут проводить в следующем году.
Эксперты уже сейчас отмечают, что зарплата при этом вырастет существенно, хотя новая система и повлечет огромное сокращение рабочих мест.
Двойной стандарт
МНОГО это или мало? По крайней мере, государству вполне по плечу. Например, профицит бюджета (количество лишних денег) в этом году составит 776 млрд. рублей. Это те деньги, за которыми даже не надо залезать в Стабфонд, так рьяно охраняемый от посягательств министром финансов.
Но власти нам приводят новую причину - повысить зарплату нельзя. Мол, это вызовет безудержную инфляцию. Мы обратились за комментарием к экономистам. Как рассказал начальник аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тремасов, 153 млрд. руб. не такие уж большие деньги. Менее 4% от бюджета, или всего 0,5% ВВП. «Очевидно, что в масштабах российской экономики эта сумма незначительна, поэтому резкого инфляционного всплеска такие дополнительные расходы вызвать не должны», - говорит он.
Но вот задача - государственные компании занимают деньги в огромных количествах за рубежом и вбрасывают их в российскую экономику. При этом власти не волнуются, что это может вызвать рост цен. А в 2005 г. госкомпании привлекли из-за границы 750 млрд. рублей! Ну разве не двойные стандарты, как пишут нам читатели?
Аргумент эксперта
ДИРЕКТОР научных программ Независимого института социальной политики Лилия ОВЧАРОВА:
Инфляция может сильно вырасти, если поднимать зарплату сразу всем категориям населения. Сложилась такая закономерность: при росте доходов населения на 2% инфляция увеличивается на 1%.
Поэтому нужно сокращать низкооплачиваемые рабочие места с низкой квалификацией и ручным трудом. Их не должно быть в том количестве, которое есть сейчас. Допустим, в России надо упразднить такую штатную единицу, как уборщица, которая значится в любой организации. Ведь не везде она убирается 8 ч. подряд. В лучшем случае, два часа пробудет в одном месте, а затем идет убирать в другую организацию. Здесь необходимо продумать более четкий и гибкий график целого ряда профессий. Возможно, эти рабочие места должны трансформироваться в такие, которые требуют более высокой квалификации. Для этого необходимо их техническое перевооружение, замена ручного труда автоматическим. Следующий шаг - повышение минимальной заработной платы.
Нашей стране нужен экономический рост, который бы не перераспределял, а приращивал новые рабочие места. Развитие экономики можно считать устойчивым тогда, когда 5% рабочих мест исчезает из-за повышения производительности условий труда. Но при этом должно возникать еще большее число новых, более качественных рабочих мест. С более высокой зарплатой.
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