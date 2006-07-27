Рейтинг бедных профессий

Уважаемая редакция газеты «Аргументы i время»! Мы, работники «Почты России» Рязанской области, вот уже четвертый год не можем дождаться прибавки к заработной плате. По телевидению министр Рейман в октябре и апреле всенародно обещал президенту Путину, что почтовики получат прибавку к зарплате, но до сих пор этого не произошло. Зарплата почтового бухгалтера 3 500 руб., оператора связи - 2 700 рублей. Как можно жить на такие деньги, оплачивать коммунальные услуги? К тому же детей на ноги поставить надо... Что нам делать? Остается только бастовать. Когда этот нарыв назреет и вскроется, будет большое социальное потрясение. Нас тысячи! А еще прибавьте сельских пенсионеров, которым мы не принесем пенсии!

г. Клепики, Рязанская область

Моя невестка работает ревизором от министерства финансов. Несмотря на постоянные командировки по городам и районам, работу свою она любит. Но получает всего 5-7 тыс. рублей. Сейчас в хорошем месте уборщицы за столько работать не пойдут. Вот и невестка моя уходить собирается. Нам до министра финансов господина Кудрина дотянуться трудно, чтобы спросить у него, за что же он так не уважает своих сотрудников.

М.Д. Васильева, Ставрополь

И ТАКИХ писем - вал. Мы решили составить рейтинг из 5 самых низкооплачиваемых профессий, чтобы помочь министрам сориентироваться, где людям жить тяжелее. Затем посчитали, сколько нужно денег, чтобы работающие люди не влачили жалкое сущест­вование.

Если смотреть по отраслям, то, по данным Росстата за 2005 г., среднемесячная заработная плата представителей самых низкооплачиваемых профессий распределилась следующим образом. Самыми бедными оказались работники сельского и лесного хозяйства. Их средняя заработная плата составила 3 653 рублей. Чуть богаче представители тек­стильного и швейного производства - 3 995 рублей. Затем те, кто производит изделия из кожи и обувь, - 4 800 рублей. Специалисты, обрабатывающие дре­весину и производящие изделия из дерева, получают 5 876 рублей. И замыкают топ-5 представители образования и здравоохранения. Их заработная плата равнялась 5 477 руб. и 5 857 руб. соответственно. В остальных отраслях средняя оплата труда составила более 6 тыс. рублей.

Отметим, что за средними цифрами скрывается высокая дифференциация оплаты труда. Например, в сельском хозяйстве 10% самых высокооплачиваемых должностей получают зарплату, в 25 раз превышающую зарплату 10% самых низкооплачиваемых позиций в сельском хозяйст­ве.



Сколько денег нужно для счастья малобюджетнику?

КАК рассказывает директор научных программ Независимого института социальной политики Лилия Овчарова, социологи спрашивали людей: «Сколько вам нужно денег для того, чтобы нормально жить?» Опрос показал, что населению необходимо платить в 2,5 раза больше прожиточного минимума. Учитывая, что в среднем по России этот минимум равен 3 000 руб., зарплата должна составлять хотя бы 7 500 рублей.



Теперь давайте посчитаем, сколько денег необходимо государству в год для увеличения зарплат представителям самых низкооплачиваемых профессий из нашего рейтинга до уровня «нормального проживания». Итак, средняя зарплата по этим 5 профессиям составляет около 5 000 рублей. Чтобы дотянуть ее до 7 500 руб., надо увеличить зарплаты в среднем на 2 500 руб.: кому-то больше, кому-то меньше.



Далее, по нашим подсчетам, в этих пяти отраслях занято около 6,4 млн. человек. Исключим из этого количества людей из начальственного состава - 20% (пусть не обижаются - все-таки мы рассматриваем рецепт борьбы с бедностью). Получим 5,1 млн. человек. Именно они получают ту самую маленькую зарплату.

Считаем: сколько должно потратить государство на увеличение зар­платы? 2 500 руб. умножаем на количество человек (5,1 млн.) и 12 месяцев. Получаем - чтобы подтянуть наиболее низкооплачиваемое и притом трудящееся население до приемлемого уровня, правительству нужно выделять дополнительно 153 млрд. руб. в год.

Аргументы государства

2007 г. станет итоговым в повышении зарплат бюджетникам. Согласно поручению президента В. Путина, их зарплаты начиная с 2005 г. в течение 3 лет должны увеличиться в 1,5 раза.

А затем, с 2008 г. предполагается реформа оплаты труда бюджетников. Единая тарифная сетка исчезнет, а вместо нее начнет действовать отраслевая система. Для каждой отрасли будут определены свои зарплаты. Пилотные проекты начнут проводить в следующем году.

Эксперты уже сейчас отмечают, что зарплата при этом вырастет существенно, хотя новая система и повлечет огромное сокращение рабочих мест.

Двойной стандарт

МНОГО это или мало? По крайней мере, государству вполне по плечу. Например, профицит бюджета (количество лишних денег) в этом году составит 776 млрд. рублей. Это те деньги, за которыми даже не надо залезать в Стабфонд, так рьяно охраняемый от посягательств министром финансов.

Но власти нам приводят новую причину - повысить зар­плату нельзя. Мол, это вызовет безудержную инфляцию. Мы обратились за комментарием к экономистам. Как рассказал начальник аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тремасов, 153 млрд. руб. не такие уж большие деньги. Менее 4% от бюджета, или всего 0,5% ВВП. «Очевидно, что в масшта­бах российской экономики эта сумма незначительна, поэтому резкого инфляционного всплеска такие дополнительные расходы вызвать не должны», - говорит он.

Но вот задача - государст­венные компании занимают деньги в огромных количествах за рубежом и вбрасывают их в российскую экономику. При этом власти не волнуются, что это может вызвать рост цен. А в 2005 г. госкомпании привлекли из-за границы 750 млрд. рублей! Ну разве не двойные стандарты, как пишут нам читатели?

Аргумент эксперта

ДИРЕКТОР научных программ Независимого института социальной политики Лилия ОВЧАРОВА:



Инфляция может сильно вырасти, если поднимать зарплату сразу всем категориям населения. Сложилась такая закономерность: при росте доходов населения на 2% инфляция увеличивается на 1%.

Поэтому нужно сокращать низкооплачиваемые рабочие места с низкой квалификацией и ручным трудом. Их не должно быть в том количестве, которое есть сейчас. Допустим, в России надо упразднить такую штатную единицу, как уборщица, которая значится в любой организации. Ведь не везде она убирается 8 ч. подряд. В лучшем случае, два часа пробудет в одном месте, а затем идет убирать в другую организацию. Здесь необходимо продумать более четкий и гибкий график целого ряда профессий. Возможно, эти рабочие места должны трансформироваться в такие, которые требуют более высокой квалификации. Для этого необходимо их техническое перевооружение, замена ручного труда автоматическим. Следующий шаг - повышение минимальной заработной платы.

Нашей стране нужен экономический рост, который бы не перераспределял, а приращивал новые рабочие места. Развитие экономики можно считать устойчивым тогда, когда 5% рабочих мест исчезает из-за повышения производительности условий труда. Но при этом должно возникать еще большее число новых, более качественных рабочих мест. С более высокой зарплатой.