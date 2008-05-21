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Что должны знать многостаночники

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Что должны знать многостаночники

 МНОГИЕ люди часто путают такие понятия, как «совместительство» и «совмещение профессий и должностей». Поэтому для начала разберемся в них. Совмещение - это выполнение в свое рабочее время обязанностей отсутствующего работника этой же организации. Допустим, ваш коллега заболел или ушел в отпуск, и вы за него работаете. Совмещение возможно либо по такой же профессии или должности, либо по другим. Но важно помнить, что, прежде чем руководство обяжет вас «трудиться за того парня», вы должны дать на это свое письменное согласие. Причем имеете полное право отказаться от двойной нагрузки как во время ее предложения, так и после того, как уже начали работать. Только в последнем случае надо будет предупредить начальство за 3 рабочих дня. Также на бумаге следует зафиксировать оплату за добавочную работу, а то вдруг руководство забудет, сколько обещало вам. Для этого оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору.

 В отличие от совмещения совместительство бывает двух видов - внутреннее и внешнее. Если вы трудитесь по разным профессиям у одного и того же работодателя, например фармацевтом в аптеке в основное время, а уборщицей там же в свободное от основной работы время, то это - внутреннее совместительство. Бегаете после основной работы, где у вас лежит трудовая книжка, вкалывать в другую организацию - это внешнее совместительство.

 Обычно первый вопрос при устройстве на вторую работу - что делать с трудовой книжкой, ведь по закону она должна быть одна? Так вот - трудовая книжка должна находиться по основному месту работы, поэтому сдавать ее в организацию, где вы будете трудиться по совместительству, не нужно. Чтобы официально начать работать по совместительству - неважно внешнему или внутреннему, обязательно оформляется полноценный трудовой договор. В нем должно быть отражено, что вы трудитесь по совместительству.

 Чтобы человек «не сгорел» на нескольких работах, в Трудовом кодексе (ТК) предусмотрены нормы рабочего времени по совместительству. На дополнительной работе вы не имеете права трудиться более 4 часов в день. Бывает, что основная работа занимает не пять дней в неделю, а три. Значит, два оставшихся дня можно работать по совместительству полный рабочий день (но не более 8 часов). Главное - чтобы в целом за месяц вы не переработали больше половины месячной нормы. Что делать, если переработали? По закону за сверхурочную работу либо доплачивают, либо дают дополнительное время отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

 С зарплаты по совместительству удерживается подоходный налог - 13% и уплачивается единый социальный налог. Поэтому, заболев или собираясь в декретный отпуск, работник получает больничные и декретные не только на основной работе, но и там, где трудится еще. Правда, такая возможность у россиян появилась недавно - с января 2007 года.

 Что касается ежегодного отпуска, то на работе по совместительству его должны предоставить одновременно с отпуском на основной работе. Не отпускают? Это нарушение ТК. Законодательно считается, что люди должны своевременно отдыхать. Если отпуск на основной работе более длинный, то по желанию можете на дополнительной работе взять дни за свой счет. Причем на работе по совместительству уйти в отпуск вы можете, даже если не отработали 6 месяцев.

 На совместителей распространяются все гарантии и компенсации, как и на постоянных работников, за исключением двух видов. Так, лицам, совмещающим работу с обучением, не оплачивают учебные отпуска и проезд к месту сдачи экзаменов. А также жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не компенсируют проезд к месту отдыха, который положен им раз в два года.

 Уволить многостаночника могут по всем статьям, зафиксированным в ТК. Но есть еще одно условие: если на вашу должность взяли человека, для которого эта работа будет основной. Действует это правило только для тех совместителей, которые работают по бессрочному трудовому договору. Тем, кто работает по срочному договору, это не грозит. При этом работодатель должен письменно предупредить об увольнении не менее чем за 2 недели. Также нельзя увольнять беременных женщин по инициативе работодателя.

Кстати

 РАБОТАТЬ по совместительству могут те, кому исполнилось 18 лет.

 Руководителю организации, чтобы трудиться по совместительству, нужно разрешение совета директоров, правления, собственника организации. Насчет других работников такие ограничения по общему правилу  не установлены. Правда, есть запрет работать по совместительству на тяжелых и вредных работах, если основная работа тяжелая или вредная.

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