Пишите письма министру

ПРОБЛЕМЫ, с которыми обращались люди к Голиковой, можно разделить на четыре части: неудовлетворительная работа бюро медико-социальной экспертизы; оказание высокотехнологичной помощи; пенсии и развитие медицинской промышленности.

Первым был житель Петропавловска-Камчатского. Татьяна Алексеевна лично записала его на прием после того, как получила от него тревожное письмо... на домашний адрес. Дело в том, что в прошлом году на уроке труда его сын травмировал глаза и ослеп. Однако медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) не присваивает ему статус ребенка-инвалида, несмотря даже на поручения Минздрава. «Мы были вынуждены пригласить этого человека в Москву в Федеральную медико-социальную службу, - сообщила министр. - Он очертил перед Минздравсоцразвития проблему относительно детей-инвалидов в целом и о сложностях прохождения медицинской экспертизы. В начале года мы уже приняли два постановления правительства об упрощении процедуры переосвидетельствования и об ином подходе к индивидуальной программе реабилитации инвалидов. В ближайшее время выпустим еще ряд нормативных актов, которые упростят взаимоотношения наших граждан с МСЭК», - заявила Татьяна Голикова.

Один из посетителей помимо просьбы пересчитать ему пенсионные права, которые, по его мнению, были нарушены, принес еще целую подборку предложений по совершенствованию пенсионного законодательства. Как отметила министр, его варианты пенсионного законодательства обязательно рассмотрят, поскольку «вещи, которые он говорил, - совершенно разумные».

Что касается оказания высокотехнологичной помощи, то приходили люди, чьим родным и близким она срочно необходима. Но у них нет средств, чтобы ее получить. И нет времени дожидаться, когда подойдет очередь на операцию - им дорог каждый прожитый день. На вопрос, нельзя ли этим гражданам помочь в регионах, Голикова пояснила, что можно. С 2008 г. была существенно увеличена помощь регионам для высокотехнологичного лечения. К тому моменту, когда проводилась запись на прием к министру, в регионах могло еще не быть информации о возможностях оказания такой помощи.

Краснодарцы приехали просить у министра поддержки для развития производства пектина. Это вещество показано для лечения желудочных заболеваний и в качестве профилактики в ряде вредных производств. Сырьем для его получения служат яблочные выжимки, корка цитрусовых, кормовой арбуз, жом сахарной свеклы, корзинки подсолнуха - как раз все это есть в Краснодарском крае.

Всем, кто побывал на приеме, министр обещала помочь. Но это же капля в море! Она и сама это понимает. Поэтому, отвечая на мой вопрос, не собирается ли она чаще проводить такие встречи, сказала: «Мне тут порекомендовали как минимум 3 раза в год встречаться. Посмотрим, по мере накопления вопросов». Так что пишите министру, глядишь, вашу проблему услышат.