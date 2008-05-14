Самое главное – помнить

В СЛУЧАЕ смерти пенсионера или члена его семьи, согласно пн. 21 Постановления Правительства РФ от 22.09.93 г. №941, родственникам или тем, на кого легла забота о похоронах, выплачивается пособие на погребение. Его размер равен трехмесячной пенсии, которую пенсионер получал на день смерти. Или можно получить компенсацию за оплату ритуальных услуг (об этом «АН» подробно рассказывали в №9 от 6.06.06 г. («Последняя дань») и в №45 от 7.11.07 г. («Государство отдает дань защитникам»). Обратите внимание, что пособие не должно быть меньше 1000 рублей.

Напомним: к тем, на кого распространяется такое право, относятся пенсионеры, служившие в системе Минобороны, МВД, Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, таможни и налоговой полиции.

Чтобы получить пособие, необходимо обратиться в пенсионное подразделение, где ваш родст­венник получал пенсию. Не забудьте взять с собой следующие документы: заявление о выплате пособия на погребение, справку и свидетельство о смерти, «платежки», подтверждающие расходы на погребение. А также документы, подтверждающие степень родства, – если похороны производили члены семьи умершего.

Может произойти так, что вам откажут в пособии. Возможны три причины. Первая – пенсионера похоронили за счет государства. Вторая – расходы не подтверждены соответствующими документами. Третья – уже была произведена оплата ритуальных услуг.

Помимо этого муж или жена умершего, а также нетрудоспособные члены его семьи (в зависимости от звания) имеют право на единовременное пособие. К примеру, если пенсионер умер в звании майора и выше и был уволен со службы по возрасту или по состоянию здоровья с выслугой 25 лет и более, то его жене обязаны выплатить единовременное пособие в размере трехмесячной пенсии. Нетрудоспособным членам семьи – месячной пенсии.

Родным остальных пенсионеров, не получающим пенсию по случаю потери кормильца, выплатят единовременное пособие в месячном размере.

Семьям, где умерли Герой Советского Союза, Герой РФ или полный кавалер орденов Славы, выплаты производят в более высоком размере. Поэтому вышеперечисленные единовременные пособия им не положены.

Оформляют единовременное пособие в пенсионных подразделениях военкоматов, МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ. Для этого необходимо написать заявление, взять свидетельства о смерти, о браке, о рождении детей, паспорт супруги (супруга).

Кого считать членом семьи?

ПОЛУЧИТЬ единовременное пособие могут: жена (муж) независимо от возраста и трудоспособности. Дети, не достигшие 18 лет, либо старше, если они стали инвалидами до 18 лет или на день смерти кормильца учились очно в образовательных учреждениях, но не старше 23 лет. А также родители умершего, если они были на его иждивении. При условии, что возраст родителей-мужчин более 60 лет, а женщин – более 55 лет либо они инвалиды.

Кстати

ПРАВИТЕЛЬСТВО поддержало законопроект, который в два раза увеличивает размер денег, выдаваемых наследникам на достойные похороны завещателя с его банковского счета.

Согласно ст. 1174 Гражданского кодекса, сейчас наследники на похороны могут получить со счета умершего человека лишь до 200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть до 20 тыс. рублей. Напомним, что в этом случае МРОТ равен 100 рублям. После принятия закона сумма вырастет до 40 тыс. рублей. Получить их имеют право наследники, которым завещаны вклады в банках. В отличие от других видов наследства, которые можно обрести лишь по истечении 6 месяцев со дня смерти завещателя, эти средства выдаются в любое время до истечения 6 месяцев.

Банки, во вкладах или на счетах которых есть день­ги наследодателя, должны по постановлению нота­риуса предоставить их лицу, указанному в этом документе.