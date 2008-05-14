Заставить или заинтересовать?

ПОЭТОМУ, отбросив в сторону кнут, некоторые менеджеры прибегают к весьма экзотичным способам повысить желание работать или, как это сейчас называют, мотивацию.

Мне довелось трудиться в компании, где персоналу предлагали такие услуги, как встреча и проводы родственников с вокзалов, доставка домашних питомцев к ветеринарному врачу. Это решили делать после того, как проанализировали, какие мысли отвлекают людей от трудовой деятельности. «А может, просто взять и работать за них, – возмущена бизнес-консультант и тренер, руководитель клуба «HR-пространство» Елена Бурякова. – Это типичный вариант мотивации – стимулирование материальными вещами. Руководители поступают с сотрудниками, как с детьми. Вспомните, когда ребенку нужно ваше внимание, а вам некогда – что вы делаете? Правильно, откупаетесь дорогими подарками – возьми и будь доволен, но за это сделай мне то-то и то-то. Когда дети вырастают, родители удивляются – почему ребенок стал проблемным? То же самое и с персоналом».

По ее мнению, прежде всего нужно искать эффективные приемы, а не гнаться за необычными средствами. Успеха можно достичь только при одном условии: когда руководст­во само готово меняться. А это, к сожалению, редко бывает. Тем не менее лучшего мотиватора, чем содержание работы, никто еще не придумал. Если работа не интересна, человек начинает отвлекаться от нее. Хороший руководитель старается ставить перед подчиненными интересные задачи. Второй сильный мотиватор – привлечение персонала к участию в принятии решений. Практика показывает: если человек участвует в принятии решений вместе с руководством, он работает намного эффективнее, чем когда ему приходится выполнять уже готовые решения. Третий – гибкое руководство. Люди делятся на две категории – над одними надо «с палкой стоять», и они должны знать, что контрольное око не спит. А другие сами все сделают. Дайте им больше самостоятельности, пусть сами решают поставленные задачи. Но не переборщите – периодически делайте контрольную проверку.

«Методы мотивации индивидуальны, – считает начальник отдела по работе с персоналом одной из девелоперских компаний Янина Викторова. – По собственному опыту могу сказать, что все зависит от уровня интеллекта и статуса людей. Например, повышение зарплаты позитивно действует только три месяца. Потом работник привыкает к этому, и опять повышать зарплату? Возможности работодателя не безграничны. Поэтому нематериальная мотивация действует более эффективно. Как говорится: «Ласковое слово и кошке приятно».

Она также отмечает, что очень важна для работников и обратная связь с руководством. Чтобы мотивировать людей, нужно найти подход к каждому. Как это сделать? Узнайте о них как можно больше – об их увлечениях, проблемах и радостях. Заведите на каждого блокнот, где не забывайте все отмечать. Есть еще один простой прием. Не каждый решается напрямую поговорить с начальством, заведите в своем кабинете или приемной коробку, где бы персонал оставлял записки со своими предложениями. Среди безумных идей попадаются стоящие.

Неоценимую помощь в разработке стимулирующих факторов оказывает оценка персонала. Работники обычно боятся этой процедуры, считая, что если покажут низкие результаты, то их накажут или вовсе уволят. Но это не так. Результаты помогут выявить сильные и слабые стороны сотрудников. Порой «серые мышки» в определенных условиях показывают результаты намного лучшие, чем признанные «герои труда». Грамотно построенная оценка персонала, как правило, приводит к повышению производительности труда, улучшению эмоционального климата в компании.

Калькулятор «АН»

СРЕДНЯЯ стоимость тренингов, на которых руководителя научат грамотно управлять и повышать мотивацию, составляет от 30 тыс. руб. в день и выше.

Зарплата менеджеров по персоналу, на чьи плечи можно переложить стимулирование работников, – от 30 тыс. руб. в месяц и выше.

Оценка персонала сторонними компаниями – от 4 тыс. долларов.