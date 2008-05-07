Как не попасть в договорную ловушку

МНОГИМ может показаться, что разницы в этих документах нет. Ведь в обоих оговариваются права и обязанности как работника, так и работодателя. Да и закон разрешает вместо трудового договора использовать гражданско-правовой. Но – при определенных условиях. Поэтому некоторые работодатели, надеясь на людскую безграмотность, зачастую стараются подсунуть будущему работнику не трудовой договор, а гражданско-правовой. Для них это сплошная выгода и экономия – помимо всего прочего не надо уплачивать единый социальный налог.

Как отличить один договор от другого? И что нужно знать работнику, дабы не попасть в ловушку нанимателя? А тому, в свою очередь, – чтобы его не привлекли к ответственности за нарушения закона. Об этом рассказывает начальник Правового управления Роструда Иван Шкловец:

– Прежде всего, надо уяснить, что работодателями могут быть не только руководители организаций, но и просто физические лица, которые для выполнения различных видов работ нередко заключают с гражданами договоры подряда, поручения и возмездного оказания услуг. Именно они относятся к так называемым гражданско-правовым договорам.

Разница между документами разительна! Вы сами можете в этом убедиться.

Первое. Трудовой договор можно заключить как на определенное время (на любой срок, но не более 5 лет), так и бессрочно. Гражданско-правовой договор не может быть бессрочным.

Второе. Подписав трудовой договор, можно рассчитывать на безопасное для жизни и здоровья рабочее место. Чего нельзя сказать о гражданско-правовом договоре. Поскольку в этом случае такой обязанности у работодателя нет.

Третье. Заключив трудовой договор, работник имеет право на получение зарплаты не реже двух раз в месяц и размером не ниже минимального размера оплаты труда – 2300 рублей. Платят один раз в месяц? Несмотря даже на ваше согласие, это – нарушение Трудового кодекса. И потому работодатель должен нести за это ответственность.

По гражданско-правовому договору за работу расплачиваются не зарплатой, а вознаграждением. Минимальным размером оно не ограничено. Но получить его можно будет лишь один раз: только после того, как задание или работа полностью выполнены. Если такой договор подписан на два и более месяца, то про регулярную выплату вознаграждения придется забыть. Есть риск вообще не получить деньги! Это может произойти в случае, если по какой-то причине результатам работы причинен ущерб или они были уничтожены.

По трудовому договору подобное исключено: выплачивается зарплата за трудовой процесс. И только при сдельной схеме вам заплатят столько, сколько вы наработали. Но в любом случае наниматель обязан выплатить минимальную зарплату.

Четвертое. Среди явных преимуществ трудового договора – право работника на отдых в выходные и нерабочие праздничные дни, оплачиваемый больничный и отпуск продолжительностью 28 календарных дней. А также право на дополнительный оплачиваемый отпуск, если вы трудитесь во вредных или опасных условиях, на Крайнем Севере или приравненных к нему районах. Либо если вам частенько приходится задерживаться на работе из-за ненормированного рабочего дня. Помните: привлекая сотрудника к работе в выходные или праздничные дни, наниматель обязан оплатить их в двойном размере!

Работая по гражданско-правовому договору, забудьте об отпуске, больничных и выходных. Главное – успеть выполнить задание к установленному сроку.

Пятое. Время работы по трудовому договору (при уплате работодателем соответствующего налога) включается в страховой стаж. Это важно, ведь он учитывается при начислении пенсии. А гражданско-правовой договор такого не предусматривает.

Шестое. Если вы только начали трудовой путь, то после 5 дней работы на предприятии на вас должны завести трудовую книжку. В нее вносят все сведения о выполняемой работе, переводах, обучении и награждениях. На тех, кто оформлен по гражданско-правовым договорам, трудовая книжка не оформляется.

Что делать, если при устройстве на постоянную работу вы подписали вместо трудового договора гражданско-правовой? Можете обратиться в суд. Если тот установит, что вы трудитесь в определенной должности, по профессии или специальности по гражданско-правовому договору, работодателю придется переоформить его на трудовой.

Кстати

ЗАКЛЮЧАЯ гражданско-правовой договор, если вы хотите подробнее узнать о своих правах или обязанностях или возникнет конфликтная ситуация при его исполнении, придется открывать Гражданский кодекс. Заключив трудовой договор (именно договор, а не трудовой контракт или трудовое соглашение, поскольку таких понятий в законодательстве нет), руководствоваться придется Трудовым кодексом.