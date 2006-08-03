На детишек прибавят

НЕРАБОТАЮЩИЕ матери с 1 января 2007 г. смогут получать ежемесячные детские пособия. На днях эти и еще несколько поправок, касающихся детских пособий, правительство внесло в закон о государственных пособиях семьям.

Сейчас неработающие женщины, в отличие от работающих, не могут рассчитывать на помощь от государст­ва и получать ежемесячные детские пособия на ребенка до полутора лет. Но если депутаты Госдумы согласятся с доводами министров и примут поправки, то женщины получат право на ежемесячное пособие на первого ребенка в размере 1 500 руб., а на второго и последующих детей - до 3 000 рублей.

Но учтите, что неработающим женщинам придется выбирать между ежемесячным пособием по уходу за ребенком и пособием по безработице.