Опасная работа
№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]
БОЛЬШЕ всего несчастных случаев фиксируется на предприятиях негосударственных форм собственности, особенно на средних и малых. С каждым годом эти страшные цифры не уменьшаются, а неумолимо растут вверх. Особенно это касается смертельных случаев. Руководители частных и малых фирм экономят на всем. Применяют устаревшие технологии и оборудование, практически не вкладывают средства в охрану труда, грубо нарушают санитарное законодательство, что и приводит к трагическим последствиям. Но вместо того чтобы помочь пострадавшему, обычно всю вину перекладывают на плечи работника. Либо скрывают произошедшее, откупившись от семьи пострадавшего.
Начальники нередко направляют сотрудника выполнять работу, в которой он ничего не понимает. Отказать трудно - могут с работы погнать или оштрафовать. А если случится травма, то начальник заявляет - мол, не знал, что там делал его сотрудник. Руководитель оказывается ни при чем, хотя отвечать должны оба. Но доказать это сложно.
Роструд в 2005 г. обнаружил 1,45 млн. нарушений по охране труда. Более 80 руководителей были осуждены. Но это лишь капля в море правонарушений работодателей в отношении работников.
Однако и с работников не стоит снимать ответственность. В 90% несчастных случаев люди травмируются из-за элементарного нарушения производственной дисциплины.
Люди погибают на работе даже в самых безопасных профессиях. В первом квартале этого года в финансовой сфере погибло 14 человек, в сфере недвижимости - 56, в здравоохранении - 19, образовании - 11.
Как получить страховые выплаты
«СОГЛАСНО российскому законодательству, пострадавшими на производстве считаются те, кто получил травму при исполнении своих трудовых обязанностей, - говорит руководитель департамента страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Фонда социального страхования РФ Игорь Барановский. - Причем если вы ехали в служебном автобусе, попали в аварию и получили травму, то это тоже считается производственным травматизмом. Самое главное - люди должны знать: если они работают и за них выплачиваются страховые взносы, то они становятся застрахованными автоматически. Даже если человек проработал один день, он получит страховую выплату. Именно для этого каждый работодатель независимо от формы собственности платит взносы в соцстрах из фонда оплаты труда».
Работодатель не хочет платить? Можете обратиться в инспекцию по труду. Далее обязательства по оплате расходов, связанных с оказанием первой помощи и последующей реабилитацией, берет на себя соцстрах.
Если травма незначительная, то человек получит больничные. Правда, повышенные. Размер компенсации, в отличие от обычного заболевания, не зависит от продолжительности трудового стажа и выплачивается в размере 100% от оклада. Если доказано, что пострадавший был пьян, то обычно такие случаи квалифицируются как грубая неосторожность, и он может получить пониженный больничный в размере 75% от зарплаты.
Кроме того, тем, кто серьезно пострадал и утратил прежнюю трудоспособность, полагается единовременная компенсация до 46,9 тыс. рублей.
В случае когда человек после травмы по состоянию здоровья не может вернуться на свое место, его направляют на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Комиссия устанавливает процент утраты профессиональной трудоспособности. Это нужно, чтобы рассчитать размер страхового обеспечения: средний заработок умножают на процент утраты трудоспособности и получают сумму, которую выплачивают до следующего освидетельствования МСЭ.
Факт
ТЕ, КОМУ полагается ежемесячное пособие по утрате трудоспособности, вскоре получат ощутимую прибавку. На прошлой неделе вышло Постановление правительства, согласно которому будет проведен перерасчет ежемесячных страховых выплат на 8,5%, назначенных до 1 января 2006 года.
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