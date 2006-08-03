Опасная работа

БОЛЬШЕ всего несчастных случаев фиксируется на предпри­ятиях негосударственных форм собст­венности, особенно на средних и малых. С каждым годом эти страшные цифры не уменьшаются, а неумолимо растут вверх. Особенно это касается смертельных случаев. Руководители частных и малых фирм экономят на всем. Применяют устаревшие технологии и оборудование, практически не вкладывают средства в охрану труда, грубо нарушают санитарное законодательство, что и приводит к трагическим последствиям. Но вместо того чтобы помочь пострадавшему, обычно всю вину перекладывают на плечи работника. Либо скрывают произошедшее, откупившись от семьи пострадавшего.

Начальники нередко направляют сотрудника выполнять работу, в которой он ничего не понимает. Отказать трудно - могут с работы погнать или оштрафовать. А если случится травма, то начальник заявляет - мол, не знал, что там делал его сотрудник. Руководитель оказывается ни при чем, хотя отвечать должны оба. Но доказать это сложно.

Роструд в 2005 г. обнаружил 1,45 млн. нарушений по охране труда. Более 80 руководителей были осуждены. Но это лишь капля в море правонарушений работодателей в отношении работников.

Однако и с работников не стоит снимать ответственность. В 90% несчастных случаев люди травмируются из-за элементарного нарушения производственной дисциплины.

Люди погибают на работе даже в самых безопасных профессиях. В первом квартале этого года в финансовой сфере погибло 14 человек, в сфере недвижимости - 56, в здравоохранении - 19, образовании - 11.

Как получить страховые выплаты

«СОГЛАСНО российскому законодательству, пострадавшими на производстве считаются те, кто получил травму при исполнении своих трудовых обязанностей, - говорит руководитель департамента страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Фонда социального страхования РФ Игорь Барановский. - Причем если вы ехали в служебном автобусе, попали в аварию и получили травму, то это тоже считается производ­ственным травматизмом. Самое главное - люди должны знать: если они работают и за них выплачиваются страховые взносы, то они становятся застрахованными автоматически. Даже если человек проработал один день, он получит страховую выплату. Именно для этого каждый работодатель независимо от формы собст­венности платит взносы в соцстрах из фонда оплаты труда».

Работодатель не хочет платить? Можете обратиться в инспекцию по труду. Далее обязательства по оплате расходов, связанных с оказанием первой помощи и последующей реабилитацией, берет на себя соцстрах.

Если травма незначительная, то человек получит больничные. Правда, повышенные. Размер компенсации, в отличие от обычного заболевания, не зависит от продолжительности трудового стажа и выплачивается в размере 100% от оклада. Если доказано, что пострадавший был пьян, то обычно такие случаи квалифицируются как грубая неосторожность, и он может получить пониженный больничный в размере 75% от зарплаты.

Кроме того, тем, кто серьезно пострадал и утратил прежнюю трудоспособность, полагается единовременная компенсация до 46,9 тыс. рублей.

В случае когда человек после травмы по состоянию здоровья не может вернуться на свое место, его направляют на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Комиссия устанавливает процент утраты профессиональной трудоспособности. Это нужно, чтобы рассчитать размер страхового обеспечения: средний заработок умножают на процент утраты трудоспособности и получают сумму, которую выплачивают до следующего освидетельствования МСЭ.

Факт

ТЕ, КОМУ полагается ежемесячное пособие по утрате трудоспособности, вскоре получат ощутимую прибавку. На прошлой неделе вышло Постановление правительст­ва, согласно которому будет проведен перерасчет ежемесячных страховых выплат на 8,5%, назначенных до 1 января 2006 года.