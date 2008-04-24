Родить – и не остаться без работы

Преобладание женщин-безработных – характерная черта для России, – признает руководитель Роструда Максим Топилин. – Особые трудности при возвращении на прежнее место работы или при новом трудоустройстве испытывают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Это связано, с одной стороны, с потерей ими профессиональных навыков. С другой – работодатели считают, что у таких женщин более низкая производительность труда, а частые больничные – значительная потеря рабочего времени».

Чтобы женщина, выйдя из декретного отпуска, могла уверенно чувствовать себя на рынке труда, Роструд решил организовать бесплатное профессиональное обучение за счет федерального и региональных бюджетов. Дело в том, что центры занятости могут бесплатно переобучать только тех, кто стоит на учете по безработице. Но не все декретницы зарегистрированы на бирже труда.

Проведенный Рострудом соцопрос показал, что 33% мамочек с удовольствием повысят свою квалификацию или получат новую специальность. Большинство опрошенных хотели бы улучшить знания в таких профессиях, как бухгалтер, налоговик, аудитор, психолог, соцработник, фармацевт, медсестра, программист, менеджер по персоналу, парикмахер, инженер, экономист, повар, юрист, секретарь и др.

Первыми начать обучение женщин с маленькими детьми решились в Приморском, Красноярском, Краснодарском краях; Республиках Калмыкия и Татарстан; Москве, Санкт-Петербурге; Московской, Тверской, Владимирской, Ярославской, Мурманской, Архангельской, Нижегородской, Кемеровской, Саратовской, Омской, Амурской областях. Один из главных принципов всех проектов – женщины повышают квалификацию или получают новую профессию под конкретное рабочее место.

По результатам года будут подведены итоги и выбран самый эффективный вариант. А с 2009 г. единую программу введут уже по всей стране.

Среди «пилотных» регионов – Тверская область. На днях там чествовали первых выпускниц проекта «Профессиональный сертификат». Два десятка новоиспеченных работниц уже вышли на работу.

«В нашу область пошли инвесторы – появляется много новых предприятий, работодатель предлагает хороший соцпакет, а работать некому. Поэтому каждая женщина с маленьким ребенком у нас на счету. Проблема в том, что за время отпуска по уходу за ребенком многие технологии да и требования работодателей существенно меняются, поэтому женщинам надо помочь повысить свою конкурентоспособность. Почему бы не сориентировать на это областной бюджет? Он же пополняется и за счет работающих женщин», – считает начальник департамента госслужбы занятости населения по Тверской обл. Тамара Карякина.

На 2008 г. в Тверской обл. под пилотный проект выделили 5,5 млн. рублей. Эти деньги предназначены пока только для четырех территорий области. Средства разделили на две программы. Одна – для обучения женщин с детьми до 3 лет, другая – для женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до 14 лет.

Прежде чем запустить программы, в людных местах – на почте, в сберкассах, службах соцзащиты – развесили объявления о том, что женщины могут бесплатно переобучиться. Они восприняли это с воодушевлением, и в реестре проекта сейчас насчитывается 156 участниц. За каждую ученицу областной бюджет оплачивает до 10 тыс. рублей. Если, к примеру, женщина живет в селе, а учиться надо ехать в райцентр, то дополнительно ей выделяют деньги на проезд, проживание и даже, если потребуется, на медобследование. Учебные центры и работу подбирают такую, чтобы обязательно был гибкий график.

«Среди тех, кто приступил к обучению, две молодые мамы хотят открыть свой бизнес. Одна собирается создать службу такси, другая – салон-парикмахерскую. Обучившись, бизнес-леди дадут рабочие места другим людям. Сейчас мы продумываем варианты по созданию домашних детских садов», – делится планами Тамара Карякина.

В Ярославской обл. с января по март этого года 95 женщин с детьми смогли повысить свою квалификацию. Однако, по мнению руководителя департамента госслужбы занятости населения по Ярославской обл. Юрия Бородина, по самым скромным подсчетам, ежегодно в области необходимо переучивать от 3 до 6 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

«Недавно были повышены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Из-за этого многие женщины снялись с учета по безработице. Вместо пособия по безработице размером 781 руб. неработающие женщины с детьми до 1,5 лет стали получать пособия по уходу за ребенком более 1500 рублей. И теперь мы на них не можем тратить ни копейки. Было бы правильней и не нужно никакой программы, если бы нам разрешили на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и не состоящих на учете по безработице, использовать средства службы занятости – у нас их достаточно», – считает Юрий Бородин.

Если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком и хотели бы повысить свою квалификацию или получить новую профессию – обратитесь в службу занятости населения по месту жительства в тех регионах, которые перечислены выше. Там вам подробнее расскажут об условиях действия программ.