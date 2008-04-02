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Миллиарды – на перевоспитание

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Миллиарды – на перевоспитание

 ФОНД будет сформирован до конца мая. Правительство должно утвердить состав правления, которое и будет осуществлять текущее руководство фондом. Создадут и попечительский совет. Предполагается, что средства в фонд будут поступать из федерального бюджета и внебюджетных источников. На сегодня государство выделило фонду 5,2 млрд. рублей.

 Эти деньги пойдут на стимулирование социальных программ и проектов государственных и негосударственных организаций, намеренных помогать детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

 По задумке Минздравсоцразвития, фонд будет реализовывать также собст­венные проекты. Среди них – развитие форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; социальная интеграция детей; развитие институтов и механизмов защиты прав и законных интересов детей. Будут разработаны программы индивидуального сопровождения и обслуживания семей и детей, организации лечения и лекарственного обеспечения детей из неблагополучных семей, нуждающихся в медицинской помощи.

 Предполагается, что помощь фонда должна распространяться на разные социальные группы детей. В частности, на детей-инвалидов, сирот, ставших жертвами стихийных бедствий, насилия, а также оказавшихся в воспитательно-трудовых колониях.

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