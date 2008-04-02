Кондитеры взбунтовались

СОТРУДНИКИ кондитерской фабрики требуют поднять зарплату минимум на 50%. Сейчас она не превышает 7 тыс. руб. в месяц. Оклады не повышали уже три года. При этом инфляция в Перми – одна из самых высоких в стране. В прошлом году она превысила 16%.

Что характерно, в очередной раз забастовка охватила завод, владельцем которого является крупная иностранная компания. Напомним, что ранее неоднократно «вставал на дыбы» всеволожский «Форд». Видимо, у работников «чисто российских» предприятий решимости пока не хватает…