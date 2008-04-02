Пенсионный фонд поделился с пенсионерами
№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]
НЫНЕШНЕЕ повышение пенсии связано с итогами 2007 года. В этот период выросла среднемесячная зарплата в стране, а значит, и отчисления в Пенсионный фонд. Все это привело к увеличению индекса роста доходов Фонда.
В результате средний размер трудовой пенсии увеличится на 156 руб., пенсии по старости – на 167 рублей. Пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получат прибавку в 230 рублей. Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится соответственно на 187 руб. и на 195 рублей. Практически на 26% увеличится пенсия летчиков гражданской авиации.
Вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Так, размер ЕДВ инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, будет равен 1878 рублям. Это на 147,1 руб. выше ранее установленного размера. Размер ЕДВ, назначаемый инвалидам, имеющим II, I степень ограничения способности к трудовой пенсии, повышается соответственно на 104,64 руб. и на 83,91 руб. и составит 1341 руб. и 1073 руб. соответственно. Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам повышается до 1341 рубля. Размер ЕДВ инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, повышается на 210,28 руб. и составит 2683 рубля.
|Средний размер пенсии
| Увеличение пенсии с 1 апреля
2008 года
|до повышения
| после
повышения
|Трудовые пенсии – всего
|3959
|4115
|156
|в том числе:
|– по старости
|4212
|4379
|167
|– по инвалидности
|2999
|3094
|95
|– по случаю потери кормильца
|2266
|2374
|108
|получатели двух пенсий
|– инвалиды вследствие военной травмы
|10041
|10228
|187
|– участники Великой Отечественной войны
|9869
|10064
|195
|– вдовы военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну
|7541
|7627
|86
|– родители погибших военнослужащих
|6944
|7089
|145
|– инвалиды, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
|7315
|7520
|205
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