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Пенсионный фонд поделился с пенсионерами

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Пенсионный фонд поделился с пенсионерами

НЫНЕШНЕЕ повышение пенсии связано с итогами 2007 года. В этот период выросла среднемесячная зарплата в стране, а значит, и отчисления в Пенсионный фонд. Все это привело к увеличению индекса роста доходов Фонда.

В результате средний размер трудовой пенсии увеличится на 156 руб., пенсии по старости – на 167 рублей. Пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получат прибавку в 230 рублей. Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится соответственно на 187 руб. и на 195 рублей. Практически на 26% увеличится пенсия летчиков гражданской авиации.

Вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Так, размер ЕДВ инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, будет равен 1878 рублям. Это на 147,1 руб. выше ранее установленного размера. Размер ЕДВ, назначаемый инвалидам, имеющим II, I степень ограничения способности к трудовой пенсии, повышается соответственно на 104,64 руб. и на 83,91 руб. и составит 1341 руб. и 1073 руб. соответственно. Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам повышается до 1341 рубля. Размер ЕДВ инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, повышается на 210,28 руб. и составит 2683 рубля.

 

  Средний размер пенсии Увеличение пенсии с 1 апреля
2008 года
до повышения после
повышения
Трудовые пенсии – всего 3959 4115 156
в том числе:
– по старости 4212 4379 167
– по инвалидности 2999 3094 95
– по случаю потери кормильца 2266 2374 108
получатели двух пенсий
– инвалиды вследствие военной травмы 10041 10228 187
– участники Великой Отечественной войны 9869 10064 195
– вдовы военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну 7541 7627 86
– родители погибших военнослужащих 6944 7089 145
– инвалиды, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 7315 7520 205

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