Вкладчики сделали ноги
№ 14(100) от 03.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ПРАВДА, до рекорда, поставленного в октябре прошлого года, далеко. Тогда фонды потеряли более 5 млрд. рублей. Эксперты объясняют, что виной всему – кризис на международных фондовых рынках. Инвесторы выводят деньги из ПИФов по всему миру. За три месяца этого года из паевого бизнеса «удрали» 100 млрд. долларов.
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