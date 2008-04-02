Вкладчики сделали ноги

ПРАВДА, до рекорда, поставленного в октябре прошлого года, далеко. Тогда фонды потеряли более 5 млрд. рублей. Эксперты объясняют, что виной всему – кризис на международных фондовых рынках. Инвесторы выводят деньги из ПИФов по всему миру. За три месяца этого года из паевого бизнеса «удрали» 100 млрд. долларов.